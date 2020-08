VIDEO: Wie herkent de man die met explosief carport in Schalkhaar verwoest?

De eerste ontploffing onder de carport gebeurt in de nacht van maandag 27 juli op dinsdag 28 juli tussen één en half 2 's nachts. De bewoners van het huis schrikken wakker en er ontstaat schade.

Oud model Renault Clio

Een stukje verderop legt een bewakingscamera vast dat een auto keert. Het is een oud model Renault Clio. Een expert van de politie heeft de beelden bekeken en concludeert dat het een Renault Clio type 2, phase 2 uit 2001-2005 is. Wie weet meer over die auto?

Dader reed vermoedelijk in oud model Renault Clio (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Week later carport verwoest

Precies een week na de eerste explosie is er opnieuw een explosie onder de carport aan de Bakkerskamp. Deze ontploffing verwoest de carport en alles wat eronder staat. Het gebeurt in de nacht van dinsdag 4 augustus rond vier uur.

De klap is zo hard dat de verwrongen brokstukken op straat komen te liggen. Als er op dat moment iemand over de Bakkerskamp of de Vosmanskamp zou zijn gepasseerd had dit heel anders kunnen aflopen.

Dader in beeld

Een bewakingscamera heeft beelden opgenomen van de man die het explosief onder de carport gooit. Hij draagt een hoodie, merk Nike, een donkere broek met gaten op de knieën en opvallende handschoenen. Verder lijkt hij een apart loopje te hebben. Wie herkent de man?

Herken je de man, mogelijk in combinatie met die auto? Weet je iets over de achtergrond van deze incidenten? Alle tips zijn welkom!

Tips

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link

- Over deze zaak is ook een vertrouwelijk gesprek mogelijk met het Team Nationale Inlichtingen (TNI). Dat team kan als een van de weinige afdelingen binnen de politie de identiteit van een bron afschermen. Het nummer van TNI is 079 - 345 8 999.