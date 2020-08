Wat vind jij: Ik wil niet dat Facebook en Instagram voor mij bepalen dat ik bepaalde foto's niet mag zien

Gebruikers die regelmatig de fout in gaan met het delen van een foto of video van Zwarte Piet, kunnen uiteindelijk worden geblokkeerd. Facebook maakte dinsdag bekend dat "discriminerende stereotyperende kenmerken" verboden zijn op Facebook zelf en tevens op dochterdienst Instagram. Bij die stereotypes gaat het bijvoorbeeld over zwarte schmink, grote lippen en een pruik met krullen.

In sommige gevallen toegestaan

Een piet zonder blackface-kenmerken, zoals de roetveegpiet, is wel geoorloofd. In sommige gevallen zijn afbeeldingen van Zwarte Piet wel toegestaan, als daar bijvoorbeeld een nieuwsartikel of maatschappelijke discussie aan ten grondslag ligt.





