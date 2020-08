Onderzoek op Universiteit Twente naar CoronaMelder: hoe ethisch is de app?

Een sportschoolhouder, een conducteur, een politieagent, maar ook een net gepensioneerde dame gingen in het Designlab Twente met elkaar in gesprek over hoe de app ingevoerd moet worden. "Je moet het zien als een workshopsessie en niet als een afspiegeling van onze samenleving", vertelt Peter-Paul Verbeek, filosoof en gedragswetenschapper aan de UT.

Het doel is om binnen deze groep mensen een discussie op gang te brengen over de zorgen die er leven rondom deze app, maar ook over hoe je je veiliger kunt voelen of juist niet en of mensen überhaupt bereid zijn om de app te gaan gebruiken.

Na afloop is professor Verbeek enthousiast over de uitkomsten. "Er was van tevoren veel discussie over de privacy rondom de app, maar die zijn bij de introductie van de app grotendeels weggenomen omdat de privacy van deelnemers wordt gewaarborgd. Daardoor konden we nu veel meer ingaan op hoe de app op een goede manier kan worden gelanceerd, zodat zoveel mogelijk mensen deze gaan gebruiken. Een idee was ook om een speciale campagne voor jongeren op te zetten zodat die ook de app vooral gaan dowloaden en gebruiken."

De gepensioneerde Jenny Hogenelst, die namens de groep ouderen mocht deelnemen aan de ethische discussies, is enthousiast. "Ik ben totaal niet technisch aangelegd, maar alles werd heel helder uitgelegd. Ik heb vooral in de discussies meegegeven dat de app goed te gebruiken moet zijn voor ouderen, maar ook voor mensen met een beperking. En wellicht moet er ook iets bedacht worden voor mensen die niet zo'n moderne smartphone hebben."

Ook algemeen directeur Paul van de Kraan van FC Twente mocht deelnemen. "Wij hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer meer supporters toe te laten op de tribunes. De app kan daar wellicht een rol inspelen en ik ben blij dat ik daarover mocht meedenken vandaag."

Uitkomsten naar minister

De uitkomsten die vanmiddag naar voren zijn gekomen, zijn verzameld en worden volgende week besproken en doorgestuurd naar minister De Jonge. "Misschien doet meneer De Jonge er niets mee, maar misschien helpt het bij de ethische vragen rondom de introductie van de app. Ik maak er een verslag van en vind het mooi hoe transparant en open deze app ontwikkeld wordt", vertelt Verbeek.

Verbeek zit in de Task Force gedragswetenschappen. Tijdens het proces waarin de minister moest beslissen of de app CoronaMelder er wel of niet moest komen, heeft hij een soortgelijke sessie georganiseerd, maar dan met professoren en experts van het World Health Organisation. "Mijn verslag van die sessie heeft zwaar meegewogen in de beslissing om de CoronaMelder wel of niet in te gaan zetten per 1 september", aldus Verbeek.

Vanaf maandag kunnen mensen in heel Overijssel en Drenthe de CoronaMelder app al downloaden. In een onderzoek, waar tweeduizend mensen aan gaan meedoen, testen de beide GGD's de app uitgebreid.