'Twentse martelbende' voor rechter: gewelddadige strijd om de macht in Almelo

Een van de hoofdverdachten in de zaak rond de 'Twentse martelbende' blijkt verwikkeld in een slepende vete met een plaatsgenoot. Dat bleek tijdens de eerste openbare rechtszitting in het dossier Bosuil. Zoals RTV Oost eerder al meldde , is met de aanhouding van zeven Twentenaren een criminele knokploeg opgerold. De leden lieten zich door de onderwereld inhuren om schulden te vereffenen, waarbij ze er volgens het Openbaar Ministerie niet voor terugdeinsden om hun slachtoffers te martelen.

Volgens bronnen zouden Dogan D. en zijn opponent lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan in een strijd om de macht in de uitgaanswereld in Almelo. Daarbij zou het vooral draaien om drugs en prostitutie.

Gevolg van de vete is dat er een geweldsspiraal is ontstaan, waarin ook leden van de 'martelbende' een rol zouden spelen. Recent nog werd er brand gesticht in de leegstaande woning van Dogan.

Dogan en Johan

Hoofdverdachten in de zaak Bosuil zijn Dogan D. uit Almelo en Johan D. uit Goor. Hoewel ze geen bloedband hebben, beschouwen de twee elkaar als broers.

Wisselende samenstelling

De 'martelbende' zou in wisselende samenstelling op pad zijn gegaan. Om hun woorden kracht bij te zetten, zouden de verdachten hun slachtoffers op brute wijze hebben afgetuigd.

'Lokdames'

Ook werden 'lokdames' ingezet. Deze vrouwelijke verdachten papten via internet aan met de slachtoffers, waarop zij ze naar een afgelegen plek lokten. Daar stonden echter de mannen van de 'incassoploeg' klaar. Ook zou de bende twee concrete liquidatieplannen hebben.

Huilend spijt betuigd

Een van deze vermeende lokdames - of 'lokvogels' zoals justitie ze noemde - betuigde huilend spijt. "Ik wist echt niet wat er ging gebeuren. Ik was erg onder invloed van drugs toen het gebeurde." Ze verklaarde juist erg gesteld te zijn op het slachtoffer en met hem te doen te hebben. Haar advocaat vroeg om de vrouw op vrije voeten te stellen vanwege haar minimale rol in deze zaak.

'Breken met criminele bende'

De vrouw deed een klemmend beroep op de rechter haar vrij te laten, waarbij ze benadrukte dat ze geen verdovende middelen meer zal aanraken. Ze wil vooral naar haar twee kleine kinderen toe, liet ze huilend weten. "Ik zal aan alle voorwaarden voldoen, als u mij maar naar mijn familie laat gaan. (...) Ik wil breken met de hele criminele bende."

Het Openbaar Ministerie verzette zich echter tegen vrijlating. Volgens de officier van justitie zou de vrouw actief hebben deelgenomen aan het geweld. "Haar rol is dus niet minimaal." Volgens de openbare aanklager was het slachtoffer onder meer meermalen met een mes gestoken.

Tweede vrouwelijke verdachte

De andere vermoedelijke lokdame heeft tijdens de rechercheverhoren er tot op heden stelselmatig het zwijgen toe gedaan, zo bleek tijdens de rechtszaak. Zij meldde echter per video dat ze later haar kant van het verhaal zal vertellen.

Wel schetste ze alvast haar persoonlijke achtergronden en dat ze door het voorarrest nu verder in de problemen is geraakt. Zo werd ze op haar zevende uit huis geplaatst en in een pleeggezin opgenomen. Ze zegt dat ze eind augustus een verklaring zal afleggen over haar rol in deze zaak: "Ik weet dat ik me niet meer in moet laten met dit soort mensen. Ik ben soms te snel van vertrouwen."

PROFIELSCHETS

RTV Oost maakte eerder een uitgebreide profielschets van de twee mannen, die door justitie als de grote leiders worden beschouwd.

Aanvankelijk durfde niemand aangifte te doen. De zaak kwam alsnog aan het rollen nadat een van de slachtoffers zich met diverse verwondingen in het ziekenhuis van Almelo had gemeld.



Vingers afknippen

De man was even daarvoor ontvoerd naar een bos, waar hij zijn eigen graf moest graven. Bovendien werd hij vastgebonden aan een boom en werd hij afgetuigd met een ploertendoder en boksbeugel. Ook dreigden de verdachten zijn vingers af te knippen met een betonschaar en plaatsten zij een pistool tegen zijn hoofd.



Het slachtoffer overleefde de sadistische gijzeling, maar werd wel bestolen van zijn geld, telefoon en andere persoonlijke spullen. De man deed geen aangifte, maar nadat hij zich in het ziekenhuis had laten verplegen, alarmeerden artsen de politie en startte justitie een zaak op onder de naam dossier-Bosuil.

Uiteindelijk slaagde justitie er in vijf slachtoffers op te sporen.

Brand gesticht

Overigens werd er recent nog brand gesticht in de leegstaande woning van Dogan in Almelo. Dogans advocaat Umut Ural zegt dit te hebben vernomen "via berichtgeving in de pers", waarbij hij refereert aan een verhaal hierover bij RTV Oost. Volgens Dogans raadsman bracht dit verhaal een stroom van reacties via de sociale media op gang dat Dogans rivaal achter deze brand zou zitten.

Dit in een ultieme poging te voorkomen dat Dogan uit de school zou klappen. "Om druk op hem uit te oefenen geen opening van zaken te geven", aldus Dogans advocaat Umut Ural.

Later vandaag oordeelt de rechtbank of vijf verdachten, van wie de advocaten om vrijlating vroegen, langer vast blijven zitten.

Vandaag ging het om een zogenoemde pro-formazitting. Dit najaar volgt er nog een regiezitting. Onduidelijk is wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.