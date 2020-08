Heb je koorts? Dan kom je door deze automatische koortsdetectie niet meer binnen

Even normaal naar binnenlopen is er niet meer bij, want je moet door een heuse toegangspoort die rood kleurt wanneer je koorts hebt. Vandaag begint er bij de instelling een pilot waarbij wordt gekeken hoe effectief de poort is.

Directeur Marc Hogenberg van FEVR Detection is nog druk bezig met de installatie van de toegangspoort, terwijl de eerste mensen er al doorheen lopen. "Het is nog niet helemaal klaar voor gebruik. De invloeden van buiten moeten er nog uitgehaald worden", vertelt hij.

Dat verklaart direct de hoge temperatuur op het scherm, bij de vrouw, die op dat moment naar binnen loopt. "Nee, dat klopt nog niet en komt doordat de deur achter haar geopend is. Kijk, nu staat ze even stil voor de poort en de lampen worden groen. Zij mag door."

Met behulp van de warmtedetectiepoortjes wordt bij binnenkomst gemeten of je koorts hebt. "Er wordt gebruik gemaakt van een thermische camera en een normale camera. Hij herkent het gezicht en dat wordt met een vierkant omcirkeld. Daarbij wordt de temperatuur vermeld en dan weet je of iemand koorts heeft en het pand binnen kan of niet", aldus Hogenberg.

Arjan Steenkamp van zorgverzekeraar Menzis werkt mee aan de pilot. "Ons doel is om er voor te zorgen dat mensen toch hun zorg kunnen krijgen en niet thuis blijven zitten. Er is niets slimmer dan thuis zitten en in een isolement komen en eigenlijk bijna niets meer kunnen doen."

Volgens hem is het belangrijk dat mensen altijd kunnen blijven komen en dat instellingen niet dichtgaan. "Mensen die gezond zijn, kunnen gewoon naar binnen en zo willen we voorkomen dat mensen vereenzamen."

Festivals met warmtecamera's

De instelling in Almelo is niet de enige plek in Twente waar het systeem gebruikt wordt. Een week eerder werd er bij een zorginstelling in Enschede al een poort in gebruik genomen.

En Hogenberg verwacht dat er wellicht volgend seizoen ook camera's gebruikt worden bij festivals. "We zijn bezig met mobiele units waarbij dertig mensen tegelijkertijd gemeten kunnen worden. Dat zijn overkapte units, zodat er geen directe invloed is van de buitenlucht en het licht van de zon."

Mensen hoeven niet bang te zijn voor hun privacy. De beelden en gegevens worden niet opgeslagen.