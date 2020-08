Grond natuurgebieden Overijssel kurkdroog: "We zijn in Nederland doorgeslagen in het wegwerken van water"

De ecoloog wandelt door natuurgebied Usselerveen, tussen Enschede en Haaksbergen. "Normaal zou je laarzen aan moeten hebben als je hier loopt, maar de vennen zijn helemaal leeg", constateert Zekhuis.

"Water afvoeren achterhaald"

"De inrichting zoals het hier nu is, met slootjes in de omgeving, is er allemaal op gericht om water af te voeren. Dat is nu allemaal achterhaald. Dit was vroeger een heel nat gebied. Het laagste punt in de omgeving. Alle sloten en watergangen in dit gebied waren erop gericht om alles droog te houden."

De slootjes die in de vroegere, nattere periodes zijn aangelegd voeren nu het water af. "Dat moeten we tegengaan", vindt Zekhuis. "We willen het water juist vasthouden. Daarom willen we overbodige sloten dichtgooien of ophogen."

Levert dat geen problemen op als we natte herfst- en winterperiodes krijgen? "Het kan zijn dat we dan wat meer water hebben", aldus Zekhuis. "Maar eerst moet het grondwaterpeil worden aangevuld in de bodem, dat heeft al veel tijd nodig. Dan moeten we het water zien vast te houden, bijvoorbeeld op plekken waar het wel kan."

Naaldbomen vervangen door loofbomen

Landschap Overijssel doet daarom ook mee aan het project ZON, Zoetwatervoorziening Oost Nederland. Samen met onder meer provincies, gemeenten en waterschappen wordt geprobeerd om in natuurgebieden het water zo goed mogelijk vast te houden. "Naast het dempen en ondieper maken van slootjes, zetten we bijvoorbeeld ook bosranden terug en vervangen we naaldbomen door loofbomen. Naaldbomen verdampen namelijk meer water. Met name als het regent houden ze meer water vast, dat verdampt vervolgens en raakt de bodem niet."

In dit bosperceel zijn dennen vervangen door loofbomen (Foto: RTV Oost)

Moeten we ons er niet bij neerleggen dat het elk jaar droog is en dat natuurgebieden er anders uit gaan zien? "Het zal veranderen", zegt Zekhuis. "We zullen soorten planten en insecten kwijt raken. Maar ik vind niet dat we onze handen er vanaf moeten trekken. Wij zijn debet aan deze klimaatverandering. Met wat maatregelen die we toch moeten treffen voor onze eigen leefomgeving moeten we het water zien vast te houden en ook de biodiversiteit zien te behouden."