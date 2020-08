Supermarkt Noord Deurningen ondanks gedwongen sluiting toch open

Bij de supermarkt staan vanmorgen meer dan honderd mensen, onder wie een grote groep inwoners van Noord Deurningen en demonstranten van 'De Vrije Tukkers' om Berning te ondersteunen.

Actievoerder koopt pak wc-papier

Er zijn onder meer borden en posters gemaakt om tegen de sluiting te protesteren. Inmiddels zijn de eerste klanten in de supermarkt om boodschappen te doen. Voor een actievoerder gaat dat om een symbolische aankoop: een pak wc-papier.

Berning kondigde eerder aan dat hij wel kijkt wat de consequenties zijn nu hij toch de winkel opent. Hij zegt dat hij nooit is gewaarschuwd door de Veiligheidsregio en dat hij wel open moet "om het personeel aan het werk te houden."

Dwangsommen

De Veiligheidsregio heeft een ander verhaal. Bij meerdere controles is geconstateerd dat de anderhalvemeterregels niet in acht worden genomen. Daardoor werd het veel te druk in de winkel. Er is zijn meerdere gesprekken geweest en er is al meer dan tien keer een last onder dwangsom opgelegd. Daarmee is al 50.000 euro aan dwangsommen opgelegd, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Nog niet opgetreden

Bij de opening om 8 uur was vanmorgen in Noord Deurningen nog geen politie of een andere handhavende instantie aanwezig om op te treden.

Verslaggever Rutger was live bij de opening van de supermarkt. Bekijk het hier: