Veiligheidsregio: "We hebben supermarkteigenaar achttien keer gewaarschuwd"

Vanochtend om tien uur gooide Raymond Berning de handdoek in de ring en sloot hij toch zijn supermarkt aan de Johanninksweg in het grensdorp. De deuren zijn inmiddels verzegeld. Daarmee komt, voorlopig, een einde aan een maandenlange strijd tussen de supermarkteigenaar en de veiligheidsregio.

Tal van waarschuwingen

"We zijn sinds april in gesprek met de eigenaar", vertelt Arjen Gerritsen, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. "We hebben 21 controles uitgevoerd, waarbij achttien keer overtredingen zijn geconstateerd. We hebben tien keer een last onder dwangsom opgelegd, van in totaal 50.000 euro. Er zijn bovendien meerdere intensieve gesprekken gevoerd. Ons restte niets anders dan de zaak te moeten sluiten."

Volgens de Veiligheidsregio was de situatie in de supermarkt in Noord Deurningen 'buitengewoon onverantwoordelijk'. "Er werd niet voldaan aan de afstandseisen, zoals de anderhalvemeter. Deze supermarkt was een potentiële brandhaard voor nieuwe coronagevallen en dat willen we natuurlijk niet", zegt Gerritsen.

"Al vanaf begin april is de Veiligheidsregio in discussie met deze ondernemer", zegt Gerritsen:

Een spelletje

Berning speelde afgelopen dagen 'een spelletje' met de Veiligheidsregio, onder meer door vanochtend om acht uur toch open te gaan. "Het past niet dat een ondernemer zich zo onverantwoord gedraagt. Dit moeten we maatschappelijk ook niet met elkaar willen", zegt Gerritsen.

Volgens de supermarkteigenaar wil 'een stel bobo's ondernemertje pesten'. "Ik word kapot gemaakt", zei Berning eerder. Gerritsen daarop: "Dit houd ik verre van me. De Veiligheidsregio Twente stelt zich buitengewoon constructief op naar allerlei ondernemers in de regio's. Ons belangrijkste product is het waarborgen van de veiligheid. Die zien wij op deze plek op een heel onverantwoorde manier onder druk komen en daarom treden we op."