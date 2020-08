Aanzienlijk meer coronabesmettingen in Twente, relatief weinig besmettingen in IJsselland

Het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt in zowel Twente als IJsselland. Dat melden de beide GGD'en. In Twente waren er de afgelopen week dertig nieuwe positief getesten; een week eerder waren dat er nog veertien. In IJsselland is sprake van een gestage stijging, vier tot vijf nieuwe besmettingen per dag.

Wat betreft Twente valt op dat in Enschede zeventien nieuwe besmettingen werden geconstateerd. In Rijssen-Holten waren er vier nieuwe gevallen, in Dinkelland drie. In zes andere Twentse gemeenten was één nieuwe besmetting.

Jongeren

In Twente is sprake van een toename in het aantal testen en het percentage positieven onder jongeren. De afgelopen week bleken vijf jongeren positief getest. Dat komt neer op 1,7 procent van het totaal aantal geteste jongeren.

Het aantal positief geteste Twentenaren, jong en oud, is gestegen van 1,0 naar 1,3 procent. Dat percentage was nog niet zo hoog sinds het testen op 2 juni begon. Daar staat tegenover dat er afgelopen week aanzienlijk minder mensen in Twente zijn getest. Tot en met gisteren waren dat er 1.129, de week daarvoor werden nog 2.093 mensen getest.