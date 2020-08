Dode eenden en vissen in vijver Oldenzaal: mogelijk botulisme

In de Chris Agterbos visvijver, in het Hulsbeek bij Oldenzaal, is vermoedelijk sprake van botulisme. In de visvijver zijn dode vissen en dode eenden aangetroffen. Het water van deze visvijver staat niet in verbinding met de zwemvijvers die ernaast liggen.

Waterschap Vechtstromen adviseert mensen om niet het water in te gaan of te gaan vissen. Ook huisdieren moeten niet in contact komen met het water.

Een kadaver van een dode eend is opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. Het waterschap verwacht dat volgende week de uitslag bekend is. Mensen die dode vissen of eenden in het water aantreffen, mogen de dieren niet aanraken en moeten het waterschap bellen.

Als dieren in en rond het water ziek of verzwakt zijn, luidt het advies de dierenambulance te bellen.

Wat is botulisme?

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging die voornamelijk in de zomer voorkomt bij watervogels en vissen. Het is een bacterie die het goed doet bij watertemperaturen tussen de 20 en 25 graden zoals in bijvoorbeeld ondiep, stilstaand water. Als het gif in het water zit, krijgen dieren dit binnen bij het zoeken naar eten. Dieren raken verlamd, kunnen doodgaan en worden zo zelf weer een besmettingsbron.

Er zijn verschillende typen botulisme, A tot en met G. Mensen zijn vooral gevoelig voor de typen A, B, E en F. Honden zijn voornamelijk gevoelig voor type C.