Geen praalwagens, maar bloemschilderijen: "Toch een beetje corsokoorts in Sint Jansklooster"

Even slikken

Het was wel even slikken toen het corso niet doorging. Het alternatief zag Jarno eerst niet zo zitten: "Nou ja, een mozaïek. Leuk. Maar het is geen corso. Maar nu we eenmaal bezig zijn maken we er toch wat van, en komt het corsogevoel toch wel weer boven. Dus hij staat er nu toch."

De familie heeft de smaak te pakken en maakt ook nog een kleiner tableau, met vier vrolijke giraffes die hun gezin voorstellen. Dochter Jolein legt het uit: "Dit zijn wij, en hier staat: Geen corso maar hier spat het plegiraf". Ofwel, bij deze familie spat het plezier ervan af.

Fietsen

Het is de bedoeling dat ook het publiek hier plezier aan beleeft. In totaal zijn er zo'n zestig metershoge schilderijen gemaakt die overal in het dorp te zien zijn. Een fietsroute van bijna dertig kilometer voert langs alle objecten. Op de facebookpagina van het corso is alle informatie te vinden.

Het bestuur is blij dat er nu toch iets gebeurt in het dorp, vertelt Wim Odink: "Het Klooster zonder corso, dat kan eigenlijk niet. Het duurde wel even voor de aanmeldingen op gang kwamen, maar nu is het hele dorp weer bezig. Je zag dat ook gisteren toen we de bloemen gingen verdelen, je ziet, ruikt en voelt de dahlia's weer, dat is fantastisch."

Bouwgroep Deurgoan maakt een portret van Guns'n Roses (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)