Inwoners regio IJsselland kunnen ook de corona-app gaan testen

Directeur Rianne van den Berg van de GGD IJsselland doet graag mee aan de test van de CoronaMelder. "Alles wat helpt om inzicht te geven en helpt bij de bestrijding van het coronavirus staan wij positief tegenover. Ik hoop ook dat veel mensen de app downloaden."

'Laat je testen'

In het gebied van GGD IJsselland stijgt het aantal besmettingen nog niet snel, nu zo'n vier tot vijf per dag, maar er wordt wel met zorg gekeken naar de ontwikkelingen. De trend is dat er meer besmettingen zijn onder jongeren. Rianne van den Berg roept dan ook iedereen op om zich te laten testen als ze milde klachten hebben. "Dat kan nu ook via de website, je aanmelden voor een test en later de uitslag inzien, maar niet iedereen weet dat ook in het weekend getest kan worden."

Gedragsregels

"Ik begrijp dat het lastig is om je aan de gedragsregels en aan de anderhalvemetersamenleving te houden en ik ken ook de wens om elkaar te ontmoeten, maar corona is nog niet weg. Het blijkt maar weer uit het aantal besmettingen toeneemt. Als wij de vrijheden willen behouden die wij hebben gekregen als samenleving is het van groot belang de regels op te volgen. En hou je aan de afspraken. Stel dat je positief getest wordt, hou je aan de quarantaine. Dat is zo belangrijk. Pas dan ben je een held. De mensen in de zorg zijn onze helden, maar jijzelf zeker ook door je te houden aan de afspraken."

Voldoende capaciteit

In IJsselland is er voldoende personeel beschikbaar om te testen en om het bron- en contactonderzoek uit te voeren. Vanaf januari zijn er zo'n honderd mensen extra aangenomen en dat proces loopt nog steeds. De uitbreiding nu met een derde meer personeel is nodig en nog steeds worden mensen aangenomen om ook straks aan de vraag te voldoen. In IJsselland helpen ze zelfs andere GGD-en met contactonderzoeken.

"Je merkt dan wel een cultuurverschil. Hier in de regio staan mensen over het algemeen goed tegenover dat contactonderzoek, ze geven ons de gegevens door en zijn zich bewust van het belang. Kijk je naar een regio als Utrecht dan is daar toch meer weerstand. Dat kan het cultuurverschil zijn met Overijssel en Utrecht."

Om in te spelen op de verwachte nieuwe golf besmettingen, de prognose is 70.000 nieuwe besmettingen in heel Nederland, breidt ook de GGD IJsselland haar testlocaties uit. Zo komt er een grotere testlocatie in Deventer, aan de Hannoverstraat. Vanaf vrijdag 14 augustus kunnen mensen zich daar laten testen.

Via de website ijssellandscan kan iedereen de meest actuele coronacijfers inzien.

Zorgen

Samen met de Veiligheidsregio, de burgemeesters maar ook zorginstellingen houdt de GGD de sitautie goed in de gaten. "We weten nu meer, zijn er beter op voorbereid. We hebben een goede les geleerd; beter vooruitkijken. Maar het ging toen begin dit jaar zo snel, nu is er iets meer rust en kunnen wij bijvoorbeeld ook me grote instellingen afspraken maken over testen van personeel."