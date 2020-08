GGD opent nieuwe coronateststraat in Deventer: meer capaciteit en betere ventilatie

Tot gisteren konden mensen die zich willen laten testen terecht bij een witte unit op de parkeerplaats van de brandweerkazerne aan de Schonenvaardersstraat. Die is vanaf vandaag gesloten. "Dat was eigenlijk een kleine bouwkeet", zegt Micha Bundel van de GGD. "Normaal gesproken houden bouwvakkers daar hun pauze. Het was een kleine ruimte, met maar één teststraat."

Voor de GGD reden om te kijken naar een nieuwe testlocatie, die zo'n drie kilometer verderop werd gevonden, in een voormalig tuincentrum. Bundel: "De ruimte hier is enorm groot. We hebben heel veel mogelijkheden om te ventileren en de anderhalve meter afstand kan hier beter in de gaten gehouden worden." Er zijn drie teststraten in plaats van één en de ruimte is er om dit aantal verder uit te breiden."

Vandaag is nog maar één teststraat in gebruik, waar de GGD zeker tweehonderd mensen per dag verwacht. "Als we opschalen naar drie teststraten kunnen we dus zeshonderd mensen per dag testen. En ik verwacht zeker dat dat nodig zal zijn in het najaar. Er zullen steeds meer mensen getest moeten worden."

Vier teststraten

Naast de testlocatie in Deventer kunnen mensen in de regio IJsselland ook terecht bij teststraten in Ommen, Steenwijk en Zwolle. Hoewel het aantal besmettingen in de regio IJsselland relatief laag is, constateert de GGD de laatste weken wel een gestage stijging. Gemiddeld komen er zo'n vier tot vijf nieuwe besmettingen per dag bij.