Grondwaterontrekkingsverbod voor Twente en delen van Salland

Waterschap Vechtstromen stelt vanaf morgen een grondwaterontrekkingsverbod in bij kwetsbare natuur in Twente en een deel van Salland. Het gaat om het gebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht. Het verbod geldt voor grondwateronttrekkingen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur.

In het gebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht is het neerslagtekort meer dan 250 millimeter. In de droge jaren 2018 en 2019 is gebleken dat bij een dergelijk neerslagtekort onherstelbare schade aan kwetsbare natuur dreigt.

Minder nijpend

Omdat er geen zicht is op neerslag van betekenis in de komende dagen, wordt het onttrekkingsverbod ingesteld. Voor het gebied ten noorden van de Vecht is de situatie op dit moment iets minder nijpend. Daar geldt een neerslagtekort van 225 mm, maar ook hier houden het watercchap de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Als neerslag uit blijft en de verdamping in deze mate doorgaat, wordt binnen afzienbare tijd ook hier een verbod op het onttrekken van grondwater ingesteld.

Stedelijk gebied

Per 29 mei geldt er al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Daarnaast vraagt het waterschap met klem ondernemers, inwoners en agrariërs zuinig om te gaan met oppervlaktewater en goed op te letten of onttrekken van oppervlaktewater nog mogelijk is volgens de beregeningsregeling.

Handhavers van het waterschap controleren streng op de naleving van de beregeningsregeling en de afgekondigde onttrekkingsverboden. Daarnaast dienen onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater in de meeste gevallen gemeld te worden bij het waterschap.

Melden onttrekken grondwater

Op de hoger gelegen delen van kan geen water worden aangevoerd uit de IJssel en het IJsselmeer. Dit gebied is afhankelijk van neerslag. Ondanks diverse maatregelen om water te sparen, zijn de grond- en oppervlaktewaterstanden op met name de hoge zandgronden in Twente en de Hondsrug in Drenthe laag.

Naast grondwater komt ook de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in de niet-wateraanvoergebieden onder druk te staan en zijn er sloten en beken die droog kunnen vallen.