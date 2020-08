Milieuactiegroep voert in Zwolle actie tegen bouw van biomassacentrale

Milieuactiegroep Extinction Rebellion sluit volgende week vrijdagochtend meerdere keren de Rieteweg in Zwolle af. De actie is een protest tegen de bouw van een biomassacentrale.

Biomassa is volgens de actiegroep geen duurzame oplossing tegen de klimaatcrisis. "Er wordt in korte tijd veel hout verbrand en dat lijkt energieneutraal, maar dat is niet zo. Er komt ontzettend veel CO2 vrij bij de verbranding", licht Extinction Rebellion-actievoerder Rob van Elburg toe.

Daarnaast komt er volgens Van Elburg veel hout uit de Verenigde Staten en Rusland. "Het verschepen van grote hoeveelheden hout is niet duurzaam."

Anderhalve minuut

Extinction Rebellion is van plan om de kruising van de Rieteweg en Blaloweg in Zwolle meerdere keren anderhalve minuut af te sluiten. De anderhalve minuut staat symbool voor de anderhalve graden-opwarming waar in het klimaatakkoord naar wordt gestreefd. Met het afsluiten van de kruising wil de actiegroep "dat de gemeente afziet van deze nepoplossing en zij kiest voor echt duurzame energie".



Extinction Rebellion is niet de eerste groep die bezwaar maakt tegen de bouw van de biomassacentrale. Veel omwonenden maken zich zorgen over de schadelijke gevolgen van de uitstoot van fijnstof, stikstof en en broeikasgas. De provinciale fractie van de SP heeft afgelopen mei de vergunningverlening willen voorkomen door het indienen van een motie in de vergadering van Provinciale Staten. Deze motie heeft geen meerderheid gekregen.