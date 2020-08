Peilbeheerders Waterschap Drents Overijsselse Delta staan op scherp: "Afwachten waar piekbui valt"

Onweersbuien trekken vanavond over Nederland heen, zo ook over Overijssel. Voor Waterschap Drents Overijsselse Delta een teken om alle zogeheten peilbeheerders op scherp te hebben staan. "We moet ervoor zorgen dat de regenval niet voor overlast gaat zorgen", vertelt Herald van Gerner van het waterschap.

Peilbeheerders zijn verantwoordelijk voor de hoogte van het water in sloten. Dit kunnen ze door middel van het bedienen van gemalen en stuwen. "Ze moeten bij weer en ontij de zaak in de gaten houden. Ze moeten zorgen dat er niet teveel, maar ook niet te weinig water in de sloot zit", aldus Van Gerner.

Op dit moment is er veel water in de sloten. Op die manier wil het waterschap voorzien in de behoefte van water voor de natuur en de landbouw. Met zo'n plotselinge onweersbui is het dan oppassen, want als er teveel water valt overstroomt de sloot. "We weten niet precies waar zo'n piekbui valt. Dat maakt het zo spannend."

Geen onttrekkingsverbod

Waar Waterschap Vechtstromen vandaag aankondigde dat er per vrijdag een wateronttrekkingsverbod is ingesteld, doet Drents Overijsselse Delta dit nog niet. Volgens Van Gerner omdat er nog voldoende aanvoer van water is uit het IJsselmeer, de IJssel en de Vecht. "Bovendien hebben wij niet zulke hoge zandgronden."