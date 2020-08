PEC Zwolle speelt hoofdrol in kinderboek

In het stadion van PEC Zwolle is een kinderboek gepresenteerd met verhalen over de voetbalclub. Het heet 'Snoet de Muis gaat naar PEC Zwolle' en het is geschreven door Diana Smilde. Het gaat over de belevenissen van de muis bij PEC.

Het is het derde boek met verhalen die Snoet beleeft in Zwolle. De eerdere avonturen gingen over het Zwolse Balletjeshuis en de Peperbus. In het nieuwste avontuur beleeft de muis allemaal spannende dingen tijdens een wedstrijd van PEC.

Bram van Polen

Het eerste exemplaar van de nieuwe uitgave werd overhandigd aan Bram van Polen, de aanvoerder van PEC Zwolle. Hij was enthousiast en zei dat hij het boek gaat voorlezen aan zijn kinderen. Snoet beleeft avonturen met spelers van de huidige selectie. Bram van Polen komt daarin voor, maar ook Mustafa Saymak, hoofdtrainer John Stegeman en de stadionspeaker Marco ten Kate.

Kinderen en ouderen

De verhalen van Snoet zijn geschreven voor kinderen, maar blijken het ook erg goed te doen in verzorgingshuizen. Schrijfster Diana Smilde heeft dat gemerkt in een tehuis voor demente bejaarden. Toen één van de bewoonsters het verhaal over het Zwolse Balletjeshuis hoorde begon ze spontaan daarover te praten. En dat terwijl ze vanwege dementie bijna nooit wat zegt.

Naar De Fundatie

Intussen werkt Diana aan nieuwe avonturen van de Zwolse muis. Die gaan over het Herman Brood Museum en over Museum de Fundatie. Dat boek wordt ergens in het eerste kwartaal van 2021 verwacht.