Flitsende nacht in Overijssel, ochtend begint met wateroverlast

"Er waren vannacht heel veel ontladingen. Vooral in de omgeving van het IJsselmeer. Wat opvalt is dat dat weerlicht tot op honderd kilometer afstand te zien was. Het was optisch een bijzonder spectaculair fenomeen, vooral 'hoog onweer'. Dat zijn horizontale bliksemontladingen. Verticaal is veel gevaarlijker, want die slaan in. Maar het was een komen en gaan van ontladingen."

Regen

De regen waar iedereen zo naar snakte, viel vooral lokaal. "Er is nauwelijks stroming in de atmosfeer, dus bleven de buien hangen op een plek. En daardoor zijn er grote verschillen in de provincie. In De Lutte bijvoorbeeld viel drie millimeter. Dat is aardig voor de tuin, maar meer ook niet. Maar in Dalfsen viel vijftien millimeter regen, in Zwolle 25 millimeter en in Holten zelfs 48 millimeter. En dat is met name van begin deze ochtend."

Ten Hove: "Dat is een signaal dat we niet te maken hebben met een klassieke weersomslag vanuit het westen. De aanval op de hitte vindt plaats door warme lucht uit het zuiden, getriggerd door een lagedrukgebied in de hogere lagen van de atmosfeer. Het vertaalt zich in een dag met veel bewolking, benauwd weer en hele hoge luchtvochtigheid."

Dat de buien bleven hangen, werd vanochtend dus gemerkt in Holten, waar 28 millimeter viel. En dat zorgde aan de Keizersweg zelfs voor wateroverlast. Een binnenterrein van een woonboerderij liep onder water en ook enkele kelders stroomden onder na een hoosbui in de vroege ochtend.

Wateroverlast na hoosbui in Holten (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman)

Vandaag benauwd

Vandaag wordt het volgens Ten Hove dan ook een broeierige dag. We gaan waarschijnlijk de dertig graden niet meer halen. Maar door de hoge luchtvochtigheid en de onstabiliteit van de afgelopen dagen, voelt het nog wel zomers en benauwd aan. Zeker wanneer in de loop van de ochtend de zon er een beetje bijkomt, gaat de temperatuur oplopen richting misschien wel 29 graden. Normale temperatuur rond deze tijd van het jaar is gemiddeld 23 graden."

In de loop van de dag kan Overijssel zich weer gaan opmaken voor felle regen- en onweersbuien. Wie het huis lekker wil laten doorluchten heeft pech: wind is er nauwelijks.



Weekend labiel

Ook dit weekend wordt het volgens Ten Hove 'buiig'. "De temperaturen blijven boven normaal en dat geldt zeker voor de nachten. Afgelopen nacht was het op veel plaatsen 18 of 19 graden. Net geen tropennacht. En dat blijft ook zo de komende nachten. Maar beide dagen is er een reële kans op spontane regen- en onweersbuien. En dat weerbeeld trekt zich door. Volgende week blijft het zomers, maar labiel."