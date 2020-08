Enschedees raadslid in actie voor Beiroet: 'Juist omdat Enschede het ook meemaakte'

Omdat Enschede weet wat een vuurwerkramp is en omdat de stad destijds hulp kreeg uit allerlei steden in de wereld, is dit de kans om iets terug te doen. Dat vindt raadslid Margarita Jeliazkova uit Enschede. Ze wil geld inzamelen voor de Libanese hoofdstad Beiroet, die vorige week verwoest werd door een enorme explosie.

Op 4 augustus ging het helemaal mis in de Libanese hoofdstad Beiroet. Een loods waarin een grote hoeveelheid ammoniumnitraat lag opgeslagen, ontplofte. Een enorm gebied is totaal verwoest, het dodental is inmiddels opgelopen boven de tweehonderd en er vielen zeker vijfduizend gewonden.

De NPO staat vandaag in verschillende programma’s uitgebreid stil bij de Nationale Actiedag voor de slachtoffers van de explosie. De Samenwerkende Hulporganisaties, verenigd in Giro555, vragen tijdens deze dag steun voor de hulpverlening aan de Libanese bevolking.

Enschede

Raadslid Margarita Jeliazkova uit Enschede komt ook in actie. In 2018 reisde ze met haar man naar Beiroet, vanuit diens baan als hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Daar leerde ze de stad en de inwoners kennen.

"Juist omdat Enschede twintig jaar geleden ook getroffen is door een vuurwerkramp", beschrijft Jeliazkova haar drijfveer. "Natuurlijk is deze ramp in Beiroet veel groter, maar in vergelijking met de inwonersaantallen van beide steden is de impact vergelijkbaar. Wij zijn destijds ook geholpen door veel steden in de wereld. Dit is de kans om wat terug te doen."

Lange termijn

Jeliazkova wil geld inzamelen voor projecten in Beiroet op langere termijn. "De noodhulp komt nu wel op gang, daar is de landelijke actiedag ook voor. Die zorgt ervoor dat ziekenhuizen kunnen draaien en dat mensen te eten hebben. Maar op langere termijn is er geld nodig om te zorgen dat kinderen weer naar school kunnen. Het geld dat wij ophalen kan dan bijvoorbeeld besteed worden aan tablets voor in de klaslokalen."

Daarnaast wil ze met haar initiatief nog iets anders bereiken. "Het gaat niet alleen om het inzamelen van geld. We willen ook een relatie opbouwen met de mensen in Beiroet, een persoonlijke band."

Landelijke actie

Vandaag is de landelijke actiedag voor Beiroet. Jeliazkova heeft er alle vertrouwen in dat deze actie én die van haar veel geld gaan opleveren voor de getroffen stad. "Ik denk dat het heel erg leeft in Nederland. Hopelijk begrijpen de mensen voldoende hoe groot de ramp is. Maar over het algemeen is Nederland heel gul met dit soort acties."

Jeliazkova broedt op een concrete actie. De bedoeling is om snel een website te lanceren en een rekeningnummer te openen waarop donaties gedaan worden. Jeliazkova roept mensen met ideeën voor initiatieven op om zich te melden, om zo de krachten te bundelen. Contact opnemen kan via enschedebeiroet@gmail.com.