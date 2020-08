Annemarie Busschers in Groot Onderhoud

Haar werk zit onder meer in de collectie van De Fundatie in Zwolle en Museum More in Gorssel. Vanaf september is een aantal van haar megaportretten te zien in het Stedelijk in Kampen, als onderdeel van de tentoonstelling Oog voor het oor. Een zoektocht in de schilderkunst naar het oor in portretten, zoals die van Rembrandt. En die van Annemarie Busschers.

Annemarie Busschers (Foto: zelfportret)

Annemarie zoekt naar de waarheid van de huid, de imperfecties van het lijf en het gezicht en maakt dan ultragrote portretten. Anders heeft het geen impact, vindt ze zelf.

Ze tekent en schildert, en knipt en scheurt in doek en rijstpapier, om het vervolgens aan elkaar te naaien, verder te tekenen, lijmen en schilderen en open te krabben als nodig. Laag na laag. Zo bouwt ze gezicht, huid en ogen. Altijd betekenisvolle ogen. En nogal betekenisvolle portretten. Als het doek omgedraaid getoond moet, dan moet dat. Emotie schildert ze niet, juist om ‘m te kunnen blootleggen.

Werk van Annemarie Busschers (Foto: Annemarie Busschers)



Annemarie werd jarenlang een veelbelovend aanstormend talent genoemd, en toch: tijden veranderen. Je kunt niet eeuwig een veelbelovend talent zijn. Annemarie vind daar zo het hare van en vertelt erover in Groot Onderhoud, zaterdag 15 augustus om 09.00 uur op Radio Oost.