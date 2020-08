Door corona getroffen zorgorganisatie opent teststraat voor personeel in Kampen

IJsselheem heeft een eigen teststraat omdat haar werknemers op deze manier sneller en makkelijker duidelijkheid kunnen krijgen. De tests worden door Isala in Zwolle onderzocht. Maar op deze manier kunnen de medewerkers al aan het eind van de dag de uitslag verwachten.

Laagdrempelig

"Ik vind het belangrijk dat onze 2400 medewerkers de kans hebben om zich laagdrempelig te laten testen. Uiteindelijk zorgen we voor hele kwetsbare mensen. Dat doen we met professionaliteit en deskundigheid, ik ben er trots op dat ze zich bij geringe vermoedens of twijfels ook snel kunnen laten testen."

Bestuursvoorzitter Karin Leferink nam als één van de eersten plaats in de tent in de achtertuin van verpleeghuis Myosotis in Kampen. Al snel vormt zich achter haar een rij van medewerkers. Eén van hen is Leo Marcus. Hij werkt op de verpleegafdeling van De Hazelaar in Hasselt en kreeg in de maanden april/mei te maken met Covid-19.



Flinke impact

"In korte tijd zijn een boel mensen overleden, op mijn afdeling vier van de zeven patiënten. Dat heeft een flinke impact gehad." Deze zomer stond Leo met zijn gezin op een camping in de buurt.

Gisteravond kreeg hij te horen dat één van de horecamedewerkers op die camping positief is getest. "Het was de bedoeling om vanmorgen aan het werk te gaan maar ik heb mijn collega's laten weten dat ik me eerst laat testen."

Dat dat testen nu kan bij zijn eigen werkgever, vindt Leo een goede zaak. "Ik heb geen klachten en ik voel me niet ziek. Maar die coronabrandhaard in april had veel impact op mijn gezin en mijn collega's. Het idee dat ik het virus nu opnieuw binnen zou kunnen brengen, dat wil ik gewoon uitsluiten."

Medewerker Leo Marcus op de stoel in de testtent in Kampen (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Bestuursvoorzitter Leferink vult aan: "Bij de GGD-teststraat worden onze mensen met klachten ingepland en getest, dat gaat prima. Maar de uitslag laat twee tot vier dagen op zich wachten. Dat betekent dat medewerkers in die tijd niet kunnen werken. We hebben in de eerste fase van het virus te maken gehad met zo'n vijfhonderd medewerkers die al dan niet voor korte of langere tijd uitvielen door Covid. Zo'n golf als toen willen we niet nog een keer."

Wachtrij voor de testlokatie van IJsselheem in Kampen (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)