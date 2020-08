Gereformeerde basisschool De Triangel in Hengelo heet voortaan De Reflector

Om half tien vanmorgen onthulde burgemeester Schelberg van Hengelo samen met de 4-jarige Leonard uit groep 1 de nieuwe naam. Op het schoolplein werd een doek met daarop de oude naam weggehaald en werd de nieuwe naam 'De Reflector' zichtbaar.

Triangel

Volgens locatiedirecteur Martin Brouwer sloot de naam Triangel niet meer aan en past De Reflector beter bij de huidige tijdsgeest. "Triangel stond ooit voor de samenwerking tussen kerk, gezin en school en stamt uit de tijd van de oprichting van het gereformeerd onderwijs."

"Destijds was het de school voor de gereformeerde kerk. Het oude zuilendenken is niet meer en De Reflector wil een school zijn voor alle christenen."

Licht en veilig

De nieuwe naam heeft Volgens Brouwer twee betekenissen. "Een reflector kan uit zichzelf niet schijnen maar moet beschenen worden. Wij geloven dat er een God is die elk mens beschijnt. Dat licht geven wij door aan aan elkaar, aan anderen of aan de stad."

"De tweede betekenis is veiligheid. Elk auto of fiets heeft een reflector, dat wordt gezien. Dat willen we ook uitstralen."

Rare naam

Er ging een lang traject met veel overleg aan de naamswijziging vooraf. Van de tientallen suggesties bleven er een handjevol over en werd De Reflector gekozen als nieuwe naam. Het schoolbestuur is enthousiast, maar sommige kinderen moeten nog wel even wennen.

"Ik vind het best een rare naam, de Reflector", aldus David uit groep acht. "Wat mij betreft had het De Triangel mogen blijven", valt Jasper hem bij. In de pauze kregen de kinderen uitleg over de nieuwe naam en de gedachte erachter.