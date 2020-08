Ex-kankerpatiënte Marga fietst op vijftigste in vijftig dagen naar Spanje: 'Ben op alles voorbereid'

Symbolischer kon ze het niet bedenken. Marga Wispels uit Almelo fietst ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag naar Spanje. In vijftig dagen, vijftig kilometer per dag. Eerder al heeft ze kanker overwonnen, dan moet zo'n fietstocht een 'peulenschil' zijn. "Ik weet dat ik onderweg het een en ander kan tegenkomen, maar ben op alles voorbereid." Dit weekend stapt ze op haar stalen ros.

Het was rond 2012 dat borstkanker bij Wispels werd geconstateerd. Ze moest worden geopereerd, maar er bleken geen uitzaaiingen. Volgende maand ziet ze Sara. En dat zette haar aan het peinzen.

Moederziel alleen

"Dan ga je denken over wat je wilt in je leven en dan besef je dat er eigenlijk maar één ding is dat telt: een goede gezondheid." Daarop besloot de Almelose zich in te zetten voor het KWF Kankerbestrijding. "Het idee plopte ineens in mij op. In vijftig dagen naar Santiago de Compostella fietsen. Vijftig kilometer per dag."



Dat gaat Wispels wel doen zónder echtgenoot Huub en de vier kinderen. Dat houdt in dat ze haar verjaardag moederziel alleen moet vieren. "Geen probleem hoor. Nog geen idee hoe ik dat ga doen trouwens. Misschien nodig ik de hele camping wel uit. Of haal ik gewoon ergens een gebakje. Ik zie wel."

'Uitzwaaifeestje'

Gisteravond had ze eerst nog een 'uitzwaaifeestje', waarbij haar verjaardag alvast een beetje werd gevierd. Vandaag stapt ze dan op haar fiets. "Om eerst nog een bakje koffie te gaan drinken bij mijn ouders. Mijn vader heeft Parkinson en is daardoor minder mobiel. Huub brengt me vervolgens naar een camping bij Haarlem, vanwaaruit ik morgen vertrek."



Ze fietst zes dagen, waarna ze telkens een dag rust neemt. Overnachten doet ze in een tentje. Vooraf heeft ze niets geboekt, heel bewust niet. "Met een fietsvakantie is dat eigenlijk niet te doen. Je kunt altijd tegenslag krijgen, hè. Of je komt aan op een camping waarvan je denkt, ik fiets toch nog maar even verder. Het gaat dus voornamelijk op de bonnefooi."

Niet onervaren

Helemaal onervaren is ze overigens niet. "Ik ben al eens samen met Huub naar Rome gefietst. En we zijn al eens halverwege Barcelona gefietst. Onderweg hebben we alles gehad. Soms was het overdag 34 graden en 's nachts slechts drie graden. Maar ik red me heus wel."



Op 3 oktober hoopt ze aan te komen in bedevaartsoord Santiago de Compostella. Daar wacht echtgenoot Huub haar op en zullen ze er samen nog een korte vakantie aan vastknopen.

Op naar 5.000 euro

Samen gaan ze naar het kustplaatsje Finisterre. Het einde van de wereld, zo luidt de vertaling van de dorpsnaam. "Daar staat het kilometerpaaltje 0,0 en daar willen we samen naartoe."

Vooraf had ze gedacht misschien wel 2.500 euro voor KWF binnen te kunnen slepen. "Maar de teller staat nu al op ruim 3.400 euro. Vandaar dat ik nu zeg: doe maar vijfduizend... Heen en terug, zeg maar. Hoewel: ik fiets niet terug hoor, haha. De fiets gaat in het vliegtuig en dan vliegen Huub en ik samen terug."