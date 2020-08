Luidruchtige man in Vriezenveen steekt auto buurvrouw in brand en krijgt celstraf (Foto: RTV Oost)

Een 42-jarige man uit Vriezenveen is veroordeeld tot een celstraf van een jaar waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij in oktober vorig jaar de auto van zijn buurvrouw in brand stak. Een half jaar later, in juni dit jaar, bedreigde hij de buurvrouw nadat ze bij de politie had geklaagd over geluidsoverlast.

De man staat in zijn woonplaats bekend als iemand die veel geluidsoverlast veroorzaakt en intimiderend overkomt als er klachten over komen. Op 27 oktober vorig jaar kreeg de man rond een uur of tien in de avond bezoek van de politie in zijn woning aan de Petersburgstraat in Vriezenveen. Er waren opnieuw klachten over lawaai.

Nadat de politie weg was, hoorden buren hem woedend roepen dat 'de fik er in ging'. Voordat dat ook daadwerkelijk gebeurde, werden er rond een uur of elf eerst twee ruiten van de auto van zijn buurvrouw vernield. Rond half twee sloegen de vlammen uit de auto. Het vuur was zo heet dat de auto uit zichzelf begon te rijden en al brandend tegen een andere auto botste. Hulpdiensten wisten de brandende auto weg te trekken en zo erger te voorkomen.

Dreiging met mes

Afgelopen juni was de politie opnieuw bij de 42-jarige na klachten over geluidsoverlast. De man bleek onder invloed van drank en pakte in de keuken een mes. Vervolgens riep hij hard dat hij de keel van de buurvrouw ging doorsnijden. Zover kwam het niet, de Vriezenvener werd opgepakt en zit sindsdien in hechtenis.

Tegenover de politierechter in Almelo erkende de man dat hij de buurvrouw bedreigde. De brandstichting ontkent hij. Toch is voor dat laatste genoeg bewijs, vond de politierechter. Niet alleen zei zijn eigen moeder dat haar zoon al vaker een brand stichtte als hij boos was, uit beelden van een bewakingscamera werd duidelijk dat de man vlak voor de brand druk was met spullen pakken en heen en weer lopen. Totdat de auto in brand stond, toen gingen bij hem thuis snel de lichten uit.

'Strafblad van hier tot Tokio'

De Vriezenvener heeft een strafblad dat volgens de officier van justitie 'zo lang is als de weg naar Tokio'. Hij werd al twee keer eerder veroordeeld voor brandstichtingen, wat hem in 2007 een celstraf van dertig maanden opleverde waarvan tien voorwaardelijk. Ook werd de man vaak dronken achter het stuur aangehouden. Dat leverde hem jarenlange rijontzeggingen op.

De woningbouwvereniging is hun 42-jarige huurder meer dan zat. De man woonde eerder op andere plekken in het dorp, waar klagende buurtbewoners eieren tegen hun huis gegooid kregen of op intimiderende wijze uitgescholden werden.

Vorige maand vroeg de woningbouwvereniging nog een huisuitzetting aan bij de rechter. Die wees dat niet toe, maar bepaalde wel dat de man geen overlast meer mag veroorzaken. Doet hij dat wel, dan mag de woningbouw hem op straat zetten.