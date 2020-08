Wethouder Eric Braamhaar in Wierden tijdelijk vervangen door twintiger Rouwenhorst

Jeffrey Rouwenhorst (28) wordt de tijdelijke vervanger van wethouder Eric Braamhaar in Wierden. Sinds 9 juni is Braamhaar, voormalig scheidsrechter in het betaald voetbal, uit de roulatie na een heftige aanval van hyperventilatie.

Omdat op korte termijn nog niet duidelijk is wanneer Braamhaar weer aan het werk kan, is zijn partij Nieuw Enter Wierden op zoek gegaan naar een tijdelijke vervanger. Deze is gevonden in de persoon van Rouwenhorst.

Opvallend is dat Rouwenhorst als fractievoorzitter van de lokale partij DJW raadslid is in de gemeente Haaksbergen. Op dinsdag 8 september stemt de gemeenteraad van Wierden over zijn tijdelijke benoeming als wethouder.