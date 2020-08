'Heugelijk nieuws' bij laatste test Solar Boat Twente

De wedstrijd is morgen, op het Ketelmeer. Vandaag deed het team een laatste test bij het watersportcomplex in het Enschedese Havengebied. Daar kwam vandaag een aangename verrassing aan het licht.

Betrouwbaarheid

"Heugelijk nieuws! Je ging zo'n tien seconden lang 28 kilometer per uur", brengt technisch manager Thom Kuenen uitgelaten piloot Marjolein op de hoogte. Zij is de lichtste van het team en dus is het volgens hen logisch dat zij achter het stuur zit.

"Zoals je ziet vaart 'ie best goed", knikt Thom tevreden terwijl hij de boot nauwlettend in de gaten houdt. "De boot is vooral betrouwbaar, daar hebben we dit jaar op ingezet."

De laatste test ging vandaag goed (Foto: RTV Oost / Mariëlle Beumer)

Maar volgens hem kan de boot nog meer vaart maken. "Hij moet de dertig wel kunnen halen. Als we het vleugelsysteem werkend krijgen, kunnen we door accelereren naar 45 kilometer per uur."

Concurrentie aan het werk

Morgen is dus het moment waarop Solar Boat Twente kan laten zien wat ze in haar mars heeft. Thom: "Ik heb er zin in. Niet alleen om onze boot te zien, maar ook om te zien wat onze concurrentie het afgelopen jaar heeft neergezet. Dat is ontzettend gaaf om te zien."

De wedstrijd tussen Solar Boat Twente, TU Delft Solar Boat Team, Sunflare Solar Team en Clafis Victron Energy Solar Boat Team is morgenochtend om tien uur.