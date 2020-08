Eigenaar wegrestaurant De Lichtmis is strijdbaar na verwoestende brand en wil niet stoppen

Peter Huisman moest afgelopen woensdag met lede ogen toezien hoe vlammen zijn wegrestaurant De Lichtmis verwoestten. Waarschijnlijk veroorzaakt door een technisch mankement. Enkele dagen na de brand realiseert hij zich nog steeds niet helemaal wat er is gebeurd, maar toch is hij vastberaden. "We gaan gewoon door."

Het iconische restaurant langs de A28 bij Nieuwleusen bestaat al 125 jaar. Het bedrijf is al vijf generaties lang in handen van dezelfde familie. Des te pijnlijker is de situatie voor Huisman.

'Het is verschrikkelijk'

"Je beseft het nog steeds niet helemaal, het is verschrikkelijk", probeert Huisman zijn gevoel te beschrijven. "Ik krijg veel steun van vrienden, collega's en bedrijven om me heen. Iedereen staat voor je klaar. Maar je weet dat niemand op dit moment wat voor je kan doen. Het is gewoon een drama."

Vooralsnog is er veel onduidelijk. "Of er een tijdelijke Lichtmis komt? Daar zijn we over aan het nadenken. Alles is nog even onduidelijk. Wordt er gesloopt? Hoe wordt er gesloopt? Je kunt er eigenlijk nog helemaal niets over zeggen." Inmiddels lijkt het erop dat een technische oorzaak tot de vlammen heeft geleid.

Zo snel mogelijk klaarstaan

De wegrestauranteigenaar had het kort na de brand over een tijdelijke unit als alternatief voor het in de as gelegde restaurant. "Dat is nog niet eens een plan, maar slechts een idee. Je wilt gewoon zo snel mogelijk weer klaarstaan voor je gasten. We leven al jaren voor onze chauffeurs, daar staan we elke keer klaar voor. En zij voor ons, want zij zorgen voor onze boterham. Dus daar wil je zo snel mogelijk weer wat voor ze betekenen."

Aan stoppen heeft hij nog geen moment gedacht. "Ik ben de vijfde generatie, ik ben er geboren. Ik weet niet beter en kan ook eigenlijk niets anders. Nee, ik heb er absoluut nooit aan gedacht om ermee te stoppen. Dat ben ik ook verschuldigd aan mijn ouders, grootouders. We gaan gewoon door. En ook op die plek."

Steunberichten lezen

Door al die onduidelijkheid kan Huisman nog weinig doen, daarom heeft hij besloten om vanmiddag maar eens al die aan hem gerichte berichten te lezen. "Je krijgt zoveel steunbetuigingen, die ik nog helemaal niet heb kunnen beantwoorden. De telefoon staat roodgloeiend. Ik neem vandaag maar even de tijd om die mensen te bedanken."