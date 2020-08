Reza Ghoochannejhad helpt PEC Zwolle aan oefenzege op FC Groningen

PEC Zwolle begon de eerste helft met elf spelers die ook in de Eredivisie grote kans hebben op een basisplek. Opvallend was dat Vito van Crooij zich mocht bewijzen als spits. Hij had rechts Mustafa Saymak en links Mike van Duinen naast zich.

Groningen was de betere ploeg in de beginfase, maar scoorde niet. De mooiste poging kwam van Ramon Pascal Lundqvist, maar Michael Zetterer redde op zijn vrije trap.

Blessures PEC

PEC kreeg na ruim een kwartier een domper te verwerken doordat Saymak met een, op het oog, liesblessure naar de kant moest. Jesper Drost was zijn vervanger. Na een half uur was er opnieuw een blessuregeval. Dit keer moest Rico Strieder eraf met een probleem aan de knie en voor hem kwam Yuta Nakayama in het veld.

Strieder moest er geblesseerd af (foto: Orange Pictures)

Kansjes Zwolle

Tussendoor vielen er aan beide kanten geen kansen te noteren. Na een kleine 40 minuten spelen kwamen er de eerste kansjes voor PEC. Pelle Clement, Sai van Wermeskerken en Dean Huiberts probeerden het, maar kwamen niet tot scoren. Na drie kwartier was er een pauze en daarna kwamen Reza Ghoochannejhad en Sam Kersten in het veld voor Van Crooij en Thomas Lam, die ook al niet fris oogde. Kort na zijn invalbeurt kopte Ghoochannejhad Zwolle van dichtbij op voorsprong. Aan de andere kant schoot Ajdin Hrustic een vrije trap de lat. Ghoochannejhad was nog dicht bij de tweede, maar na een uur spelen was de stand 0-1.

Nieuwe ploeg

Na een korte pauze speelde PEC met, naast de vier eerdere invallers, zeven nieuwe namen. Dat waren Xavier Mous, Destan Bajelmani, Marc Olivier Doue, Eliano Reijnders, Clint Leemans, Thomas van den Belt en Zian Flemming. Laatstgenoemde kwam na tien minuten gevaarlijk door op links, maar wist Ghoochannejhad net niet te vinden. Daarna was het vooral weer Groningen dat gevaarlijk was, maar Mous hield zijn doel schoon. Aan de andere kant deed Jan Hoekstra hetzelfde. Hij reageerde alert nadat verdediger Leonel Miguel de bal richting eigen doel werkte. Kort daarna was het wel raak en opnieuw was Ghoochannejhad de doelpuntenmaker. Dit keer op aangeven van Flemming. Met een kwartier te spelen was er opnieuw een pauze.

Kort na die laatste pauze was er een scrimmage voor het doel van PEC na een hoekschop, maar Romano Postema kreeg de bal er niet in. Flemming was namens Zwolle dicht bij de derde, maar schoot hard op de paal. Gescoord werd er niet meer en dus versloeg PEC na AZ en Heracles ook FC Groningen.

