Ghoochannejhad hoopt zich te hebben bewezen aan Stegeman: "Iedereen moet voor z'n plekkie vechten"

"Dat gevoel had ik vorig seizoen wel inderdaad. Natuurlijk wil je altijd spelen. Ik was goed bezig. Maar op een gegeven moment speelde ik een tijdje niet en op het moment dat ik weer aan spelen begon toe te komen kwam helaas corona tussendoor. Dat was balen. Maar we zijn nu weer begonnen. Vandaag is voor mij persoonlijk lekker, maar ook voor het team. Dat wij gewoon weer winnen. We doen het gewoon goed in de voorbereiding en iedereen moet voor z'n plekkie vechten. Zo simpel is het", aldus de nuchtere Iraniër.

Broer Ghoochannejhad

Ondanks dat er vanavond ook een fantastisch affiche in de Champions League op het programma stond, hebben we er als RTV Oost zijnde in ieder geval en fan bijgekregen:

"Ik ben blij dat ze hebben gekeken. Ik wist dat ze zouden kijken, ze doen niet anders. Ze zitten elke wedstrijd in het stadion of in dit geval thuis. Ze hebben een leuke avond gehad", aldus de man van de avond met een trotse glimlach.