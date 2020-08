Heracles Almelo verslaat in eigen huis GA Eagles en boekt eerste zege van voorbereiding

Bij de thuisploeg maakte spits Sinan Bakis zijn officieuze debuut. Hij begon in de basis. Daarin was er ook plek voor nieuwelingen Noah Fadiga, Rai Vloet en jeugdspeler Rohat Agca. Bij Go Ahead was Boyd Lucassen de rechtsback, Bas Kuipers de linksback, op het middenveld was plek voor Luuk Brouwers, Zakaria Eddahchouri en Jay Idzes. Voorin maakte nieuweling Bradly van Hoeven zijn opwachting.

Kansjes aan beide kanten

Echt grote kansen vielen er lang niet te noteren. Zakaria Eddahchouri zag doelman Koen Bucker, die de lichtgeblesseerde Janis Blaswich verving, redden op zijn schot en aan de andere kant schoot Agca op de paal. Kort voor rust was Eddahchouri opnieuw dichtbij, maar opnieuw was het Bucker die zijn doel schoon hield. Aan de andere kant stopte Mitchel Michaelis een schot van Delano Burgzorg en kort daarna was het rust. Na de pauze kwam Heracles met acht nieuwe spelers, waaronder proefspeler Hüseyin Bulut, het veld in. Go Ahead speelde met de basiself door.

Doelpunten Van der Water en Schoofs

Ook in de tweede helft was het lang wachten op spektakel. Pas na driekwart wedstrijd kwam dat er. Silvester van der Water pikte de bal vlak over de middellijn op en na aan mooie actie schoot hij de eerste treffer van deze voorbereiding binnen namens Heracles. Een paar minuten later was het opnieuw raak. Schoofs scoorde uit een hoekschop.

Negen wissels

Go Ahead wisselde direct na het doelpunt negen spelers. Alleen de eerder ingevallen Mael Corboz en doelman Michaelis bleven staan. Aan de stand veranderde niets meer in de slotfase.

Vervolg voorbereiding

Heracles zou morgen ook oefenen tegen SF Lotte, maar die wedstrijd is in verband met de belasting van de spelers afgelast. De Almeloërs oefenen nog wel tegen FC Emmen, De Graafschap, Telstar en Volendam. Voor Go Ahead Eagles staat nog één oefenduel op het programma. Volgende week zaterdag gaat het op bezoek bij FC Twente. Bekijk hier de volledige voorbereiding van de clubs in het betaald voetbal.