HHC wint van Genemuiden, ook oefenzege Excelsior'31 en Berkum

Alle clubs uit de top van het Overijsselse amateurvoetbal komen vanmiddag weer in actie in oefenduels. Hieronder een overzicht van de resultaten.

HHC laat langs Genemuiden

HHC Hardenberg boekt bij SC Genemuiden de derde oefenzege op rij. Na tien minuten kwam de ploeg uit de 2e divisie op voorsprong door een treffer van Rick Hemmink. Daar leek het in de eerste helft bij te blijven, maar in de laatste minuut benutte Omar Kavak een strafschop voor de zaterdaghoofdklasser: 1-1. Na ruim een uur mocht Genemuiden opnieuw aanleggen vanaf 11 meter. Dit keer schoot Kay Velda raak. Toch ging de zege naar HHC. Zeven minuten voor het einde maakte Rob van der Leij gelijk en in blessuretijd bezorgde Kevin Görtz HHC de zege.

Excelsior'31 langs jongelingen Emmen

Excelsior'31 won op eigen veld van FC Emmen Onder 21. Wie anders dan Hielke Penterman bracht Excelsior na een klein half uur op 1-0. Hij schoot een afgeslagen hoekschop via de rug van Pim ten Have binnen. 1-0 was ook de ruststand. Na de pauze maakte Ten Have er 2-0 van en na ruim een uur zorgde Penterman voor de derde voor de thuisploeg. Niek Beverdam zorgde een kwartier voor het einde voor de 4-0 eindstand.

Berkum wint van GA Kampen

Zaterdaghoofdklasser Berkum was in eigen huis te sterk voor Go Ahead Kampen. Het was de thuisploeg die na ruim een half uur op voorsprong kwam via Jonathan van Marle. Die 1-0 stond ook bij rust op het scorebord. Na een uur verdubbelde Bas van Wijnen de score voor de Zwollenaren. Tien minuten voor het einde was het duel beslist door de 3-0 vanaf de strafschopstip van Asse Visscher. In de laatste minuut deed Kees Tol nog iets terug namens de club uit de 1e klasse.

DETO geeft voorsprong uit handen

DETO leek op weg naar de winst tegen Olympia uit Haarlem, maar ging alsnog onderuit. De thuisploeg kwam al na elf minuten op achterstand, maar kort daarna zorgde Mart Zwiers al voor de gelijkmaker. Maarten Jansen bezorgde DETO daarna de 2-1 en daarmee gingen de ploegen aan de thee. De stand bleef ook in de tweede helft lang op het bord staan, maar in de laatste minuten ging het helemaal mis voor DETO. Door twee doelpunten binnen vijf minuten werd het nog 2-3.

HSC'21 is momenteel nog bezig aan het duel bij Tubantia en Staphorst ontvangt Rohda Raalte. Van die duels later op deze plek de uitslagen. Bekijk hier een overzicht van alle oefenduels van de clubs in het landelijke amateurvoetbal.