Van der Water en Veldmate niet helemaal tevreden na onderling duel

"Eerste helft was niet zo heel best en de tweede helft hebben we het wel gewoon goed opgepakt. Alleen hebben we nog wel veel te leren." Van der Water had dan ook verwacht dat zijn ploeg het duel eerder zou beslissen. "Ik denk dat als je tegen een ploeg speelt uit de Keuken Kampioen Divisie, dat je normaal gesproken overheen moet kunnen. Ik denk dat wij een veel betere wedstrijd hadden kunnen spelen."

Veldmate

Aan de andere kant zag aanvoerder Jeroen Veldmate ook een duel met meerdere gezichten. "Ik denk dat we eerste helft in principe wel prima spelen. Ook wel fases dat we de bal wel aardig konden houden, alleen dat laatste zetje naar voren toe kwam er niet echt. Tweede helft zie je denk ik dat we wat vermoeider worden, moment van druk zetten niet echt meer pakken en als we dan de bal veroverden waren we een stuk slordiger. Dan worden de ruimtes wel wat groter, dan houden we het nog redelijk dicht. Alleen is één moment tegen zo'n tegenstander genoeg om 1-0 achter te komen."