Nieuwe wethouder Rouwenhorst (28) in Wierden: "Ik ga een frisse wind brengen"

Leeftijd zegt niet alles volgens Jeffrey Rouwenhorst. De nog maar 28-jarige fractievoorzitter van DJW in Haaksbergen stapt over naar Nieuw Enter Wieren, waar hij tijdelijk Eric Braamhaar opvolgt die vanwege een heftige aanval van hyperventilatie uit de roulatie is. En daar heeft hij veel zin in.

"Ik wil zeker een frisse wind brengen", stelt Rouwenhorst. "De gemiddelde wethouder is natuurlijk wat ouder, maar ik heb de afgelopen jaren ook de nodige ervaring opgedaan."

Vernieuwingen

Rouwenhorst is niet bepaald een conservatief raadslid. "Ik ben absoluut voor politieke vernieuwingen. Wat dat betreft zit ik in Wierden goed, want er staat bijvoorbeeld een nieuwbouw van een school op de planning. Daarnaast ga ik genoeg uitdagingen krijgen met zorg, sport en onderwijs in mijn portefeuille."

Zijn overstap van Haaksbergen naar Wierden conflicteert niet volgens hem. "DJW in Haaksbergen en Nieuw Enter Wierden hebben dezelfde politieke kleur. Ik zal helaas wel uit de raad moeten stappen in Haaksbergen, want dat is straks niet meer te combineren."

Feedback

De overstap naar Wierden kwam niet helemaal onverwachts. Zijn vriendin woont er en zelf zag hij zijn toekomst daar ook wel liggen. "Ik heb er even over nagedacht, maar ik wilde dit al wel langer. Ik had in Wierden al contacten gelegd en nu deed de situatie zich voor."

"Ik heb al wat mailtjes van andere jonge wethouders uit Overijssel gehad. Mooie spiegelbeelden, daar kan ik veel van leren. Ze staan altijd open om tips te geven."

Op dinsdag 8 september stemt de gemeenteraad van Wierden over zijn tijdelijke benoeming als wethouder.