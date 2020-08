Twee simpele zeges Tex Town Tigers in Amsterdam

Tijdens het eerste duel was het na de eerste inning al 5-0 en na de tweede 10-2. Na vier innings was het duel al voorbij en was de eindstand 14-3. In de tweede wedstrijd kwam de ploeg uit Enschede in de derde inning met 4-0 voor. Een inning later kwam de ploeg uit de hoofdstad echter terug tot 4-2. Tex Town Tigers sloeg keihard terug en kwam met zes punten in de vijfde inning op 10-2. Amsterdam wist niet meer te scoren en daarmee was ook dit duel al vroeg voorbij.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33