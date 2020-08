Wat vind jij: Ik ga de corona-app downloaden

Vanaf maandag 17 augustus is in heel Overijssel de corona-app te downloaden. De applicatie is vanaf dan beschikbaar in de App Store (iOS) en Play Store (Android). Ga jij de app, genaamd CoronaMelder, downloaden?

De app is een aanvulling op het bron- en contactonderzoek dat wordt gedaan bij mensen die positief getest zijn op corona. Via de app krijgen mensen een melding als ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest. Iemand die met het coronavirus besmet blijkt, kan via de GGD andere appgebruikers die in de buurt zijn geweest waarschuwen.

Testen

Mensen uit Overijssel die een waarschuwing ontvangen, kunnen, ook zonder dat ze klachten ervaren, bij de GGD aankloppen om zich te laten testen.

