Nieuwe stichting wil 'uniek' Staphorst op de toeristische kaart zetten

Welke gemeente in Nederland heeft een naamsbekendheid van honderd procent? Staphorst. Uniek, onderscheidend en veel te bescheiden. Dat laatste moet veranderen vindt de nieuwe Stichting Staphorst Recreatie en Toerisme. Het 'merk Staphorst' is goud waard.

Staphorst moet zich ontwikkelen van een "dorp waar je doorheen rijdt naar een cultureel-historische bestemming waar je neerstrijkt", zo is het streven. De stichting kijkt naar de Kop van Overijssel en Twente, waar ondernemers veel slimmer hun omgeving promoten en te gelde maken.



De ambitie is om van Staphorst een dag(deel)bestemming te maken en om een vitale verblijfssector te hebben. "Zo leggen we een sterke basis voor langdurig voortbestaan van onze tradities, ambachten en diepgewortelde overtuigingen. We willen onze cultuur levend houden en bijdragen aan een vitale lokale economie", legt voorzitter van de stichting Henk Breukelaar uit, eigenaar van Hotel Waanders.

Bescheidenheid

Staphorst is een 'merk' en tot nu te bescheiden om zich goed te promoten. Iedereen in Nederland kent Staphorst. Er zijn weinig dorpen met zoveel monumenten per vierkante kilometer, de eigenheid is uniek, de klederdracht nog echt en het Reestdal en de Oldematen zijn uniek en onderscheidend. Daar kan met oog voor alle belangen en gevoeligheden, veel meer mee gebeuren. Samenwerken en afstemming zijn volgens de stichting cruciaal. Dat gebeurt te weinig.



Een aantal initiatiefnemers uit de toeristisch-recreatieve sector, evenementenorganisatie, cultuurhistorische sector en ondernemers richtten met ondersteuning van de gemeente Staphorst de Stichting Staphorst Recreatie en Toerisme op, met daarbij behorend een ambitieplan: 'Staphorst een cultuurhistorisch dorp waar je neerstrijkt!'

Missie

De missie is onder andere mensen te trekken die gericht zijn op cultuurhistorie, inspiratie, rust, privacy en ontspanning. "Het ingetogen karakter van Staphorst is een belangrijk kenmerk en kan zelfs voor het publiek als een kwaliteit worden gezien", laat de stichting weten.

Ze richt zich niet alleen op mensen van buiten, maar ook Staphorsters zelf en buurgemeenten. "Mensen weten vaak niet goed wat hier allemaal kan en hoe mooi en bijzonder deze gemeente is", zegt bestuurslid Alex Dekker, eigenaar van camping De Vossenburcht in IJhorst.

Identiteit opstellen

Doel is het opstellen en vaststellen van de (cultuurhistorische) identiteit van Staphorst. Volgens hen is die er nu niet. Dit is het fundament voor het ontwikkelen van pr-uitingen, nieuwe arrangementen en stimuleren van het ambassadeurschap. Je moet weten wie en wat je bent, voordat je dit uitdraagt. Hier past een huisstijl bij. Uniforme bewegwijzering in de hele gemeente hoort hier ook bij.



Binnen drie jaar moeten er honderd partners zijn die samen producten en diensten ontwikkelen. Het gaat dan om ondernemers, evenementenorganisatoren, cultuur historische- en natuurorganisaties en inwoners. Doel is ook om jaarlijks vijf nieuwe arrangementen of samenwerkingen te presenteren die ook daadwerkelijk op de markt komen. Uiteraard samen op één website waarin de deelgebieden elkaar versterken en overlappen.

Meer profileren

De Streek, het dorpslint dat loopt van De Lichtmis tot aan Halfweg bij IJhorst, zou zich als hart van het bijzondere Staphorst veel meer moeten profileren. Er is volgens de stichting behoefte aan meer beleving; cultuurhistorische verlichting, sfeervolle pleintjes, vergroening, meer terrassen, lunchmogelijkheden, wandelpromenades en evenementen.

Streekondernemers moeten veel meer samen optrekken. Staphorst is een gemeente met een eigen identiteit. Dit moet terugkomen in het straatbeeld. "Staphorst is veel te bescheiden."