Autocoureur Larry ten Voorde nieuwe leider van Porsche Supercup na winst in Barcelona

Larry ten Voorde heeft de leiding gepakt in de Porsche Supercup. De autocoureur uit Boekelo was vandaag oppermachtig op het circuit van Barcelona en pakte zijn tweede zege van dit seizoen.

Ten Voorde startte op pole position, maar verloor die eerste plek direct. Tijd om de schade te herstellen was er niet, want de race werd stilgelegd. Daan van Kuijk knalde achterop bij de stilstaande Jean-Baptiste Simmenauer. De rode vlag was het gevolg.

Herstart

Bij de herstart was Ten Voorde een stuk scherper. Hij pakte de koppositie weer terug en reed vervolgens soeverein naar de zege.

Nog twee races

Dankzij zijn overwinning gaat Ten Voorde nu ook aan de leiding in de strijd om het kampioenschap in de Porsche Supercup, waarin nog twee races op het programma staan. Over twee weken wordt er geracet in het Belgische Stavelot, een week later in het Italiaanse Monza.