FC Twente speelt doelpuntloos gelijk op bezoek bij Feyenoord

FC Twente heeft in het derde duel van de voorbereiding met 0-0 gelijkgespeeld op bezoek bij Feyenoord. In een weinig hoogstaande wedstrijd werden er amper kansen gecreëerd, waarmee ook de doelpunten dus uitbleven. Een opsteker is wel dat de equipe van trainer Ron Jans amper in de problemen kwam tegen topclub Feyenoord.

FC Twente kon niet beschikken over Alexander Jeremejeff en Lazaros Lamprou. De nieuwkomers kampen met lichte blessures en behoorden om die reden niet tot de wedstrijdselectie. Daardoor kwam er in de voorhoede een plekje vrij voor jongeling Daan Rots, die samen met Queensy Menig en Vaclav Cerny de Enschedese frontlinie vormde.

Debuut Markelo

Achterin was er een opvallende basisplaats voor linksback Jayden Oosterwolde, die overkwam uit de jeugdopleiding en recent een contract tekende bij FC Twente. De van Everton gehuurde rechtsback Nathangelo Markelo maakte zijn debuut als rechtsachter en op het middenveld kreeg Ramiz Zerrouki de kans om te laten zien wat hij in zijn mars heeft.

Saaie pot

Maar wat volgde was een saaie wedstrijd. De hoogtepunten waren op één hand te tellen. FC Twente leek na een half uur voetbal op voorsprong te komen, maar de lat stond een fraaie treffer van Menig in de weg. Aan de andere kant voorkwam doelman Joël Drommel treffers van Bryan Linssen en Jens Toornstra.

Wissels

Zoals altijd in de voorbereiding werden de rust en de tweede helft gebruikt om de nodige wissels door te voeren. Onder meer Gijs Smal en Caspian Dennen kwamen in de ploeg en na een uur bracht Jans ook Wout Brama, Giorgi Aburjania, Casper Staring, Thijs van Leeuwen, Mees Hilgers en Simon Seppenwoolde, maar ook het verse bloed zorgde niet voor een frisse wind in de warme Kuip.

Het was snakken naar het laatste fluitsignaal in Rotterdam, want na de theepauze gebeurde er helemaal niets meer. Beide ploegen grossierden in balverlies en kansen vielen er niet te noteren. Het bleef dus bij 0-0, waarmee FC Twente op twee zeges en een gelijkspel in de voorbereiding komt.