Beeldenfestival in Stadspark markeert herstart evenementen in Kampen: "Eindelijk kunnen we weer wat doen"

Jan Lieftink van theatergroep Ventura in Kampen kijkt tevreden naar de levende standbeelden in het park. "Je wilt wat doen. Dat passieve is niks voor ons. We zijn blij dat we wat voor Kampen en voor de toeristen kunnen doen."

De drukte houdt de organisatie keurig in toom, want te veel mensen is niet de bedoeling, vertelt Lieftink. Daarom heeft hij met de artiesten afgesproken dat die stoppen met hun act als bezoekers te dichtbij komen. "Maar dat is niet vaak nodig", benadrukt hij.

Kerst in Oud Kampen

Lieftink is eveneens de artistiek leider van Kerst in Oud Kampen. Binnenkort gaat hij met zijn collega's om tafel om daarvoor een plan te maken. Maar zo groot als dat we gewend zijn gaat niet lukken, vertelt hij. "Tachtig- of honderdduizend bezoekers is gewoon niet haalbaar met de maatregelen. Dat gaat niet lukken. Het zal dus veel kleiner georganiseerd moeten worden."

Vrijwilligers

Nu de evenementen in de stad weer ontwaken, start ook de toeristische motor van de stad weer op. Maar voor de vele vrijwilligers waar het Toeristisch Infopunt afhankelijk van is, is het nog zoeken. "We moeten heel zuinig op hen zijn", legt Margreet Slurink van het Infopunt uit.

"Velen zijn al op leeftijd dus dat is een risico. Maar ze zijn heel blij dat ze weer wat mogen doen. Bovendien is het nu ook drukker dan vorig jaar, dus genoeg te doen."

Stadswandelingen

Kampen profiteert net als veel andere toeristische attracties in het land van de vele binnenlandse bezoekers. "Dat is een groot voordeel", vertelt Slurink. "We organiseren ook weer onze stadswandelingen en ook daar blijken genoeg mensen voor geïnteresseerd."