Björn Kuipers fluit halve finale Champions League tussen RB Leipzig en PSG

Oldenzaler Björn Kuipers is komende dinsdag de scheidsrechter bij de halve finale in de Champions League tussen RB Leipzig en Paris Saint-Germain. Dat heeft de UEFA zojuist bekendgemaakt.

Kuipers wordt in het Portugese Lissabon bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. De Portugees Artur Dias fungeert als vierde official en Pol van Boekel is de VAR.

Geen finale

Doordat Kuipers nu is aangesteld voor de halve finale is het zeker dat hij zondag niet de fluit hanteert in de finale van het miljardenbal. Het uitgangspunt van de UEFA is dat een arbiter niet zowel een halve finale als finale mag fluiten.

In 2014 was Kuipers de scheidsrechter bij de Champions League-finale tussen Real Madrid en Atlético Madrid. In 2013 en 2018 floot hij de eindstrijd van de Europa League.