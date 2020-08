Larry ten Voorde oppermachtig in de Porsche Supercup: "De titel moet naar Boekelo"

Gisteren greep hij de leiding in Porsche Supercup en met nog twee races voor de boeg is Larry ten Voorde vastberaden de koppositie niet meer uit handen te geven. De 23-jarige autocoureur uit Boekelo was oppermachtig in Barcelona en wil die suprematie ook op de circuits van het Belgische Spa en het Italiaanse Monza tonen.

"Er gebeurde heel veel. Als je dan als eerste over de streep komt, voor de tweede keer dit jaar wint en de leiding pakt in het kampioenschap, is dat fantastisch", laat Ten Voorde na zijn race weten vanaf het vliegveld van Barcelona.

Herstart

De Tukker startte op pole position, maar verloor die eerste plek direct. "Ik had voor mijn doen een redelijke start, maar aan het einde van het rechte stuk werd ik ingehaald. Daar kon ik niet zoveel aan doen. Toen wilde ik aanhaken, alleen na een grote crash kwam de rode vlag tevoorschijn. Dat betekende: opnieuw starten."

Aan Ten Voorde vervolgens de taak de rust te bewaren. En dat lukte. "Ik begon op plek twee en die start was beter. Ik zag een kans en ging er vol voor. De leiding heb ik daarna niet meer uit handen gegeven."

Ommekeer

Die leiding heeft hij inmiddels ook in de strijd om het kampioenschap. "We hadden een achterstand van 25 punten en staan er nu 7 voor. Dit willen we doorzetten. In het begin van het seizoen hadden we wat meer moeite met de auto, want er zat nog veel meer in. Maar we hebben er hard aan gewerkt en deze lijn moeten we doortrekken", klinkt het zelfverzekerd.

Max Verstappen

Het was voor Ten Voorde de tweede zege van het seizoen. Twee weken terug was hij de sterkste op het Britse Silverstone. "Dat is natuurlijk heel speciaal. Maar Barcelona ook, hoor. Max (Verstappen, red.) boekte daar zijn eerste zege. Als mij dat dan in de Supercup lukt, is dat ook prachtig."

Larry ten Voorde laat de concurrentie achter zich in Barcelona (Foto: GP Elite)





Of Ten Voorde de nieuwe Max Verstappen wordt? "De Formule 1 is voor mij heel ver weg. Daar ben ik me van bewust, want ik kom van heel ver weg. Ik ben pas in 2014 begonnen. Mijn ultieme doel is de 24 uur van Le Mans (een van de oudste en grootste autoraces ter wereld voor sportwagens, red.) winnen", besluit hij.

Titel naar Boekelo

Over twee weken wordt er dus geracet in Spa, een week later in Monza. Het doel is helder. "Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd. Het ging niet zonder slag of stoot. Ik ben gegroeid en ga er heel goed mee om. Ik wil de titel naar Boekelo brengen."