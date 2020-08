Corona-app vanaf vandaag te gebruiken in onze provincie

Het is de bedoeling dat verdere besmettingen met behulp van de app nog beter in de gaten worden gehouden en worden bestreden. De app werkt via bluetooth en waarschuwt mensen die in de veertien voorbije dagen ongeveer een kwartier in de buurt van iemand met het coronavirus zijn geweest.

Twijfel

Over de CoronaMelder is vanaf het begin veel te doen geweest. Zo was er meteen al veel twijfel over de werking van de app, over de privacy van de gebruikers en zou de app schijnveiligheid creëren.

Het gebruik van de app is vrijwillig en de informatie van en over gebruikers wordt niet opgeslagen. De CoronaMelder wordt getest in Overijssel, Drenthe en een groot deel van Gelderland.

Wil je weten hoe de app eruit ziet? Kijk de video hieronder.