Zomervakantie is voorbij: scholen weer open, maar er gelden nog wel coronaregels

De zomervakantie is voor de regio Noord - waar Overijssel ook bij hoort - weer voorbij en dus gaan de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs weer naar school. Voor het voortgezet onderwijs is dat lang geleden, want door de coronacrisis gingen de scholen in maart dicht, om in juni heel beperkt weer open te gaan. De basisscholen gingen begin juni weer helemaal open.

Door de anderhalvemetermaatregel konden middelbare scholen niet volledig open. Nu die maatregel niet meer geldt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, kan iedereen weer 'gewoon' naar school. Maar: er gelden nog wel regels.

Geen mondkapjes

Zo moeten de leerlingen wel anderhalve meter afstand houden van leerkrachten en ander onderwijspersoneel. Ook moet iedereen zich - nog steeds - aan de hygiëneregels houden. Mondkapjes hoeven niet, al is er een school in Assen die wel een mondkapjesplicht heeft ingesteld.

Voor de basisscholen verandert er niet zo veel in vergelijking met de periode vóór de zomervakantie. Leerlingen hoefden toen al geen anderhalve meter afstand te houden, leerkrachten onderling wel. Ook zijn er regels rond het wegbrengen en ophalen door ouders; die mogen bijvoorbeeld niet in het schoolgebouw of op het schoolplein komen.

Kritiek en zorgen

De afgelopen weken is wel kritiek ontstaan op het volledig openen van de scholen. Zo is er bij veel gebouwen twijfel over de ventilatie in het pand. Het ministerie van Onderwijs adviseerde de scholen om te controleren of die op orde was. Daarnaast is het advies om regelmatig de ramen en deuren allemaal open te zetten en draaiende ventilatoren en ventilatiesystemen die lucht circuleren te vermijden.

Ook zijn er zorgen over het ontbreken van de anderhalvemetermaatregel en een mondkapjesplicht op middelbare scholen. Er zijn volgens expert steeds meer aanwijzingen dat oudere tieners het virus gemakkelijk verspreiden. In sommige andere Europese landen geldt wel een mondkapjesplicht op scholen.