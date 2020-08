Komt de oplossing voor een coronavrije binnenruimte uit Staphorst?

De oplossing voor het creëren van een binnenruimte die vrij is van het coronavirus in de lucht, ligt mogelijk in Staphorst. Het plasmafilter dat door het Staphorster bedrijf PlasmaMade van Martin van der Sluis is ontwikkeld, is door de Technische Universiteit Eindhoven getest. En de resultaten zijn hoopvol.

Het draait allemaal om aerosolen, kleine druppeltjes die in de lucht terechtkomen. Onzichtbaar voor het oog en mogelijk transporteurs van het coronavirus. PlasmaMade, de TU, Sportinnovator, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere wetenschappers zijn weken aan het testen geweest in de sportzaal van de TU.

Ventilatie en luchtreiniging

Zaterdagavond kwam voor het eerst nieuws hierover naar buiten, de Staphorsters en de TU werken al maanden in alle stilte intensief samen. Het geheim lijkt ventilatie in combinatie met luchtreiniging. Van der Sluis en ook de betrokken TU-wetenschappers moeten nog voorzichtig zijn, want het onderzoek dient nog te worden voorgelegd aan andere wetenschappers. Maar de stemming is optimistisch.

De grote lakmoesproef vond een maand geleden plaats met veertig mensen die zich in het zweet werkten op de sporttoestellen van het sportcentrum van de TU Eindhoven. PlasmaMade leverde 147 sensoren en een mobiele unit met het plasmafilter. Bij de reguliere ventilatie in Eindhoven, die de lucht bijna zes keer beter ventileert dan vereist, liep de hoeveelheid aerosolen naarmate de sporters bezig waren hoog op.

Maar toen de apparatuur uit Staphorst zijn werk ging doen, bleven de aerosolen op een continu laag niveau. Tot 98 procent van de aerosolen kan worden verwijderd uit de lucht, zo geven de eerste conclusies aan. Dat lijkt het ei van Columbus.

Recirculatie

Dat heeft alles te maken met recirculatie. Dat is ventileren, maar tegelijkertijd de lucht zuiveren. De filters van PlasmaMade werken met plasma, dat ontstaat als zuurstof elektrisch geladen wordt. Eerste stap in het luchtreinigingsproces is dat een elektrostatisch filter afrekent met vaste stoffen die in de luchtstroom zitten. Vervolgens vernietigt het plasma alles wat overblijft. Dus ook virussen, is de eerste voorzichtige conclusie.

"Ik wist dat al, want jarenlang testen, onder andere bij Tüv in Duitsland, wees dat al eerder uit", aldus Van der Sluis. Dit betekent dat bijvoorbeeld sportscholen en scholen veilig geventileerd kunnen worden, in combinatie met recirculatie.

Van der Sluis is optimistisch. "Ik heb nu al aanvragen uit de sportwereld. Dinsdag is de bus van Jumbo Visma in mijn bedrijf om te meten. Ook vanuit het IOC en tal van andere sportorganisaties wereldwijd is er grote belangstelling."