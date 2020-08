GGD IJsselland en Twente roepen op: installeer corona-app

De nieuwe corona-app CoronaMelder is vanaf vandaag te gebruiken in onze provincie. Hoewel de GGD's oproepen om de app 'massaal te downloaden' is een hoge dekkingsgraad niet per se nodig om al een effect te zien, zeggen de makers van de corona-app.

"Als maar tien tot vijftien procent van de Nederlanders de nieuwe corona-app installeert, heeft dat al effect om het coronavirus in te dammen", zegt Joris Leker, bouwer van de corona-app. "Als 60 procent van de Nederlanders de app zou installeren, zou de app alleen voldoende zijn om de pandemie onder controle te krijgen."

Zorgen over privacy

Over de CoronaMelder is vanaf het begin veel te doen geweest. Er waren vooral veel vragen over de privacy. "De app heeft geen toegang tot je locatiegegevens en weet dus nooit waar je bent", zegt appbouwer Ivo Jansch. "We wisselen alleen getallen uit, maar die getallen weten niet waar ze zijn en wie ze zijn. Zie het als een soort bingo."





Apple-gebruikers kunnen de app hier downloaden. Android-gebruikers vinden hem hier.

De corona-app werkt via bluetooth en waarschuwt mensen die in de veertien voorbije dagen ongeveer een kwartier in de buurt van iemand met het coronavirus zijn geweest. Appbouwer Leker: "Op het moment dat iemand positief getest is, dan kan hij dat in de app melden. Alle mensen die in de besmette periode met hem of haar in contact zijn geweest, krijgen dan een waarschuwing in de app. De app vertelt overigens niet dat je besmet bent; de app vertelt dat je risico hebt gelopen."

Privacy waarborgen

Veiligheidsexpert Brenno de Winter, die meewerkte aan de corona-app, benadrukt dat er 'allerlei maatregelen' zijn genomen om de privacy van de gebruiker te waarborgen, ook vanuit de overheid. "Als iemand denkt misbruik te kunnen maken van deze app, dan staan daar forse straffen op."

Nieuwe corona-app: zo werkt 'ie (Foto: Rijksoverheid)

Getest in Twente

De pilot met de nieuwe corona-app werd eerder dit jaar in Twente uitgevoerd onder 1500 tot tweeduizend mensen. "We hebben vooral gekeken naar de gebruikerservaringen: waar lopen ze tegenaan? Hoe vinden ze het privacyaspect en waar lopen ze tegenaan?", zegt ontwikkelaar Leker.

De testperiode met de CoronaMelder is vandaag van start gegaan in Overijssel, Drenthe en een groot deel van Gelderland. Hoewel de app al in heel Nederland te downloaden is, is er in de niet-testregio's nog geen ondersteuning van de GGD.

In zowel de regio Twente als IJsselland loopt het aantal nieuwe coronabesmettingen de laatste weken op. "Deze corona-app is een goede manier om corona onder controle te krijgen", vertelt Erik Maarsingh van de GGD Twente.