Zwolle kijkt tevreden terug op Zomerkermis in park de Wezenlanden

Waar normaal gesproken duizenden bezoekers naar de Zwolse binnenstad komen voor de Zomerkermis, bleef het dit jaar rustig in de stad. Vanwege de coronacrisis was het lang onduidelijk of de kermis dit jaar überhaupt wel door kon gaan, maar uiteindelijk bleek de oplossing in park de Wezenlanden te liggen. De locatie is goed bevallen, maar het is volgens de gemeente nog te vroeg om iets te zeggen over een eventuele locatie voor volgend jaar.

"Op basis van ervaringen van dit jaar kijken we later hoe we verder om willen gaan met de locatie van de kermis", aldus wethouder De Heer, die blij is dat de kermis goed is verlopen. "We weten nu nog niet hoe lang de coronamaatregelen ervoor zorgen dat we allemaal extra ruimte nodig hebben. Daarom zou het goed zijn de ervaringen van dit jaar eens te evalueren met verschillende betrokkenen."

Geluidsoverlast

"Er zijn geen coronagerelateerde klachten geweest", gaat woordvoerder Timmermans van de gemeente verder. "Van tevoren waren er in de buurt zorgen over eventueel geluidsoverlast, daarover is uiteindelijk een enkele klacht gekomen. Toen zijn de bassen van de muziek zachter gezet."

Van tevoren was wel een aantal afspraken gemaakt. De kermis was ruim opgezet in een afgezet deel van het park en er mochten maximaal duizend bezoekers tegelijk rondlopen. Ook was de muziek op het terrein zo opgesteld dat het geluid naar binnen was gericht. Bij bijna elke attractie was het mogelijk voor bezoekers om de handen te desinfecteren.

Verder kregen jongeren onder 18 jaar een polsbandje, omdat zij onderling geen anderhalve meter afstand hoeven te houden, was er éénrichtingsverkeer en liepen beveiligers op het terrein om een oogje in het zeil te houden. "Er zijn zo'n vijfduizend bezoekers per dag geweest, verspreid over de dag", aldus Timmermans. "Op zaterdag waren dat zo'n 7.500."