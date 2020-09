Geldlening houdt droom van startende Enschedese onderneemster levend

Joyce Wellink uit Enschede had zich het jaar 2020 heel anders voorgesteld. Aan het begin van dit jaar ging namelijk een grote wens van haar in vervulling. Ze nam een kledingwinkel over in het centrum van de stad. Niet veel later stak het coronamonster zijn kop op en ging Nederland in lockdown. Weliswaar hoefde ze de deuren niet te sluiten, maar het werd wel heel stil in de winkel.

"In de periode na de lockdown kwam er bijna geen geld binnen", vertelt ze. "Maar de huur en andere kosten moesten wel worden betaald." Een kledingwinkel moet vol hangen met de laatste mode. Dus bleef Joyce jassen, broeken, truien, polo's en allerlei ander artikelen bestellen bij haar leveranciers. Na elke doos die werd bezorgd, volgde onvermijdelijk een factuur. "Als je dan iets bestelt, voel je wel meer druk", zegt ze.

Terwijl het aantal besmettingen opliep en steeds meer mensen in het ziekenhuis werden opgenomen, werd het in de winkelstraten steeds rustiger. Winkeliers werden creatief en pasten bijvoorbeeld hun openingstijden aan. Ook Joyce probeerde er het beste van te maken. Via Facebook hield ze contact met haar klanten. Op het sociale medium plaatste ze berichten dat kleding gratis thuisbezorgd kon worden, wees ze klanten op de mogelijkheid voor het maken van een privé-afspraak in de winkel of een passessie thuis.

Inmiddels is het weer wat drukker in de winkelstraten, maar nog steeds zit de omzet van haar winkel niet op het niveau van voor corona. Geld is en blijft een probleem. Door een lening bij de sociale kredietverstrekker Qredits, keerde de rust in haar hoofd terug. "Zij steunen me financieel en boden zelf aan de aflossing op de lening uit te stellen tot december. Dat geeft veel rust."

Sociale kredietverstrekker Qredits uit Almelo heeft al aan zo'n 800 ondernemers in Nederland een zogenoemde coronalening verstrekt. In totaal gaat het om miljoenen euro's. Ondanks berichten over een op handen zijnde forse economische crisis, denken ze bij Qredits met dit soort leningen de pijn voor ondernemers te kunnen verzachten.

Wellink kreeg behalve een lening ook een coach toegewezen van Qredits. Ook daar is ze erg over te spreken. "Ze stellen zich niet alleen maar zakelijk op van. Zo van: 'we hebben geld in jou geïnvesteerd en dat willen we snel terug'. Ze denken ook echt mee hoe ik mijn winkel kan laten bestaan."

Uit de comfortzone

De coach haalde Wellink ook uit haar comfortzone door haar aan te sporen persoonlijke video's op Facebook te zetten. "Elke dag zet ik nu iets op Facebook. Foto's van klanten die hier geweest zijn of ik maak de winnaar bekend van een win-actie. Zulke dingen deed ik eerder nooit."

"We komen er wel"

In de winkel heeft de zomercollectie plaatsgemaakt voor die van het najaar. Joyce heeft zin om de broeken, truien, sjaals en mutsen aan de man te brengen. Ze is optimistisch over de toekomst. "Corona brengt ons ook mooie dingen. Samen met andere ondernemers uit de straat hebben we een vlag laten maken met de tekst 'Samen Sterk'. Die hangen we aan de gevels van onze winkels. 'Samen Sterk', zo sta ik er ook in. We komen er wel. Daar geloof ik in."