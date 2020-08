Bioboeren willen af van btw en vragen betere voorlichting over product

In 2030 moeten biologische producten een marktaandeel hebben van 25 procent. De biologische sector vreest dat Nederland deze Europese doelstelling niet gaat halen. Het marktaandeel is het afgelopen jaar gegroeid van 3,2 procent naar slechts 3,4 procent. Hieruit blijkt dat de vraag naar biologische producten niet hard genoeg stijgt om aan de doelstelling te kunnen voldoen.

In september presenteert de Nederlandse biologische sector een plan aan minister Schouten van Landbouw om de biologische landbouw te verbeteren. Ze hebben daarvoor een tien-puntenplan geschreven. Eén van de punten is de afschaffing van de btw.

2030 niet haalbaar

Behalve de afschaffing van de btw zou er ingezet moeten worden op voorlichting. Bioboer Rob Kleinlangevelsloo uit Raalte is het hier mee eens, maar hij denkt ook dat die 25 procent marktaandeel in 2030 niet gehaald wordt. "Het is voor mij niet een doel op zich om die 25 procent te halen, het is wel goed om die stip op de horizon te zetten. Maar het is voor mij wel een doel om mensen bewust te maken over hoe wij met elkaar leven en voor de aarde zorgen."

Zelf heeft hij een kleine melkveehouderij. Groter hoeft hij niet te worden. "Als de vraag groter wordt dan heb ik liever dat er andere boeren bij komen die ook biologisch gaan boeren. Ik doe dit uit overtuiging en omdat het kan. Er worden zoveel bestrijdingsmiddelen gebruikt in Nederland, dat kan niet goed zijn", zegt Kleinlangevelsloo.

Winkel

De biologische boerderijwinkel die zijn vrouw Henrieke bestiert loopt goed. "Het wordt steeds drukker in de winkel. Ze komen vanuit de cirkel Zwolle, Deventer en Nijverdal. Je kunt hier voor alles terecht. De producten zijn wel duurder dan in de supermarkt maar er zit wel een verhaal achter. We weten precies bij wie de producten vandaan komen", zegt Henrieke.

Marketing

Het stel denkt dat behalve voorlichting en de afschaffing van de btw er ook veel aan marketing gedaan moet worden. "Dat doen de grote supermarkten ook. Zij beïnvloeden de consument bewust, maar ook vooral onbewust. dat kan met biologische producten ook gedaan worden", zegt Ron Kleinlangevelsloo.