Rijssenaar verdacht van mishandelen vriendin in hotelkamer: 'Hij was eerder zo lief' (Foto: Getty Images / conceptualmotion)

Tegen een man (23) uit Rijssen is negen maanden cel geëist omdat hij zijn vriendin zou hebben mishandeld en beroofd in een hotelkamer. Ook zou hij afgelopen december grof geweld hebben gebruikt tegen medewerkers van GGZ-instelling Dimence.

Medewerkers van het hotel in Hengelo horen op 9 september een vrouw huilen en schreeuwen. Als ze de hotelkamer binnenlopen, zien ze volgens het OM een 'opgefokte' man, met achter hem de huilende vrouw. Ze ontfermen zich over het slachtoffer en bellen de politie.

'Hij was zo lief'

De vrouw heeft blauwe plekken en een kras in haar gezicht, zien de politieagenten. Ze doet aangifte, maar wil deze later weer intrekken 'omdat hij eerder altijd zo lief voor haar was'. De vrouw krijgt te horen dat het niet mogelijk is een aangifte in te trekken.



De verdachte ontkent dat hij zijn vriendin tegen haar zin vasthield. Hij erkende wel dat hij haar 'een klap met de vlakke hand' gaf. Dat was volgens hem omdat zij eerst sloeg. Op videobeelden van het hotel is te horen dat de vrouw hem smeekt op te houden.

Beet in schouder

Eind vorig jaar zat de 23-jarige op last van de rechter opgesloten bij GGZ-instelling Dimence. Toen hij op 20 december te horen kreeg dat hij vier weken langer moest blijven, ontplofte hij. De verdachte sloeg een behandelend psychiater, gaf hem twee kopstoten en beet hem in zijn schouder. Er waren zo'n tien medewerkers nodig om de man onder controle te krijgen.



De Rijssenaar zegt er niet veel meer van te weten. Hij kreeg 'een zwarte waas voor zijn ogen' toen hij hoorde dat hij niet weg mocht, was zijn verklaring.

Volgens deskundigen is de man zwakbegaafd en verslaafd aan drugs. Mogelijk ligt daar ook de basis van een recente steekpartij, waarbij de 23-jarige werd neergestoken. Wat er precies gebeurde is niet duidelijk, de man wilde geen aangifte doen.