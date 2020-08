VIDEO | Formule 3-coureur Bent Viscaal: 'Vergeleken worden met Max Verstappen is een eer'

Dit weekend is het weer zover, er gaat weer geracet worden in de Formule 1. Dit keer op het circuit van Spa-Francorchamps in België. Dat betekent dat ook de Formule 3 weer verder gaat en daarin rijdt Bent Viscaal uit Albergen.

Steeds maar met iemand anders vergeleken worden is niet altijd leuk, maar volgens Viscaal is Max Verstappen zo belangrijk voor de Formule 1 beleving in Nederland dat hij het prima vindt: “Max Verstappen zorgt ervoor dat de sport in een goed daglicht staat, dus ik mag niet klagen.”

Eerste overwinning

De 20-jarige Viscaal rijdt in de Formule 3, zeg maar een kleiner broertje van de Formule 1, en boekte begin deze maand zijn eerste overwinning in deze raceklasse. Dat gebeurde op het legendarische circuit van Silverstone.

Als 5-jarige begon Viscaal met karten op de kartbaan Oldenzaal. Nu gaat hij de uitdaging aan om daar te racen tegen verslaggever Frank Janssen.

Voor Viscaal is het een nogal wisselend seizoen, waardoor hij geen kampioen meer kan worden, met twee hoogtepunten. Op het circuit van Silverstone werd hij dus eerste maar ook in Boedapest won hij eigenlijk: "Maar door twee tijdstraffen is die overwinning afgepakt. Dat was eigenlijk een veel betere race want toen was ik heel dominant. Op Silverstone reed ik steeds als tweede rond en pas in de laatste meters kon ik vooraan komen en de overwinning pakken."

Ooit naar Formule 1

Viscaal rijdt sinds dit seizoen voor het Nederlandse team MP Motorsport in de Formule 3. Viscaal hoopt, net als z’n tegenstanders in de Formule 3, ooit te schitteren op het hoogste platform. Daarvoor heeft hij alles aan de kant gezet en is zelfs gestopt met zijn studie: "Wie weet ga ik volgend jaar over naar de Formule 2 maar het einddoel is echt de Formule 1. Daar hoop ik binnen een paar jaar te rijden."